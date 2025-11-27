«Νομίζω σε λίγα χρόνια απλά δε θα χωράμε». Οι κάτοικοι της Αθήνας αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος.

Η Αθήνα πια δεν μπορεί να μας χωρέσει. Αυτό είναι μια κοινή πεποίθηση, κάτι που λέμε σε περιστάσεις έντονης δυσφορίας ακόμα και όταν παίρνουμε το αυτοκίνητο για μια σύντομη -θεωρητικά- διαδρομή στους κεντρικούς άξονές της. Μια κατάσταση σχεδόν ανυπόφορη, αφού, όσο περνούν τα χρόνια, το κυκλοφοριακό κομφούζιο γίνεται ολοένα εντονότερο και ακόμα και η σκέψη ότι πρέπει να μετακινηθούμε κάπου με αυτοκίνητο, μοιάζει εφιαλτική.

Δεν είμαστε εμείς λιγότερο ανεκτικοί, απλά αυτή η πόλη δεν μπορεί να σηκώσει περισσότερα οχήματα, δεν χωράει άλλο κόσμο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν έχει διαθέσιμα πάρκινγκ για τα περίπου έξι εκατομμύρια αμάξια που κινούνται στους δρόμους της. Οι κάτοικοι ασφυκτιούν, αφού ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι στριμωγμένος στην πρωτεύουσα. Δεν μπορούμε να βρούμε σπίτι, να κινηθούμε, να ανασάνουμε.

