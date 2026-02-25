Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι

Με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διευκόλυνσή τους ενόψει των εορτών.

Οι ενδείξεις ότι θα ανάψει το «πράσινο φως» για το έκτακτο επίδομα ενόψει Πάσχα, αυξάνονται το τελευταίο διάστημα.

Την πληροφορία ανέφερε χθες η στήλη «Κομισάριοι» του Newsbomb.

Αν όντως βρει εφαρμογή αυτό το έκτακτο μέτρο, η παροχή χρημάτων θα αφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι θα το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν μόλις η Eurostat επικυρώσει το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου έτους, δηλαδή λίγο πριν την πασχαλινή περίοδο.

