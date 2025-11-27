Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη γυναίκα που κολυμπούσε σε απομακρυσμένη παραλία

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στην Αυστραλία.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, όταν δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσαν σε μια απομακρυσμένη παραλία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι ήταν περίπου 20 ετών, πέθανε επί τόπου, ενώ ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται επίσης ότι ήταν επίσης περίπου 20 ετών, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Νιούκαστλ σε κρίσιμη κατάσταση.

