Τέλος η βαριά σχολική τσάντα: Έρχεται μεγάλη αλλαγή για τους μαθητές Δημοτικού

Με χρηματοδότηση 8,5 εκατ. ευρώ τοποθετούνται lockers στα δημοτικά, βελτιώνοντας την καθημερινότητα παιδιών και γονιών.

Κάθε μαθητής του δημοτικού θα αποκτήσει το δικό του ντουλάπι, ώστε να μπορεί να αφήνει εκεί βιβλία, τετράδια και προσωπικά αντικείμενα, χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρει καθημερινά.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να ελαφρύνει την τσάντα των παιδιών και ταυτόχρονα να ενισχύσει την υπευθυνότητα και την αυτοοργάνωσή τους. Για τον λόγο αυτό θα τοποθετηθούν ατομικές θυρίδες (lockers) σε 4.000 σχολεία σε όλη τη χώρα. Το έργο χρηματοδοτείται με περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επένδυση θα έχει άμεσο όφελος τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Η δράση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021–2025 και απευθύνεται σε σχολεία που έχουν ανάγκη από νέο εξοπλισμό και βελτίωση της οργάνωσης των χώρων τους.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας των τελευταίων ετών για τη μείωση του βάρους που κουβαλούν οι μικροί μαθητές. Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η εγκατάσταση των lockers στα δημοτικά είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών, η μείωση του βάρους της τσάντας και η ενίσχυση της οργάνωσης και της υπευθυνότητας από μικρή ηλικία. Οι σχολικές θυρίδες, σημείωσε, προσφέρουν έναν καθαρό και ασφαλή χώρο για τα αντικείμενα των μαθητών και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι η δράση ευθυγραμμίζεται με τη σταθερή επιδίωξη του υπουργείου για αναβάθμιση της σχολικής ζωής, καθώς οι θυρίδες μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο οργάνωσης και ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας, η ενίσχυση της αίσθησης ευθύνης των παιδιών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοοργάνωσης και η διαμόρφωση ενός οργανωμένου και προστατευμένου σχολικού περιβάλλοντος.

