10 φράσεις που θα ακούσεις από ανθρώπους με κακία και αγνωμοσύνη

Οι λέξεις τους φανερώνουν τον αρνητισμό και την κακή πρόθεση - που πάντα έχουν.

Οι άνθρωποι που κρύβουν κακία μέσα τους, ζουν δίπλα μας, αν και συχνά καλύπτονται με ένα πέπλο καλοσύνης. Τις περισσότερες φορές, επιλέγουν να αντιμετωπίσουν ό,τι συμβαίνει γύρω τους με γνώμονα την υπεροψία, τον εγωισμό και την αρνητικότητα, αντί να σκεφτούν με ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Θεωρούν πως βρίσκονται σε μια μόνιμη απειλή και πρέπει να είναι συνεχώς σε ετοιμότητα να αμυνθούν.

Οι λέξεις καλοσύνη, προσφορά, βοήθεια, ευγένεια και ευγνωμοσύνη, φαίνεται πως δεν υπάρχουν στο καθημερινό λεξιλόγιό τους. Σπάνια θα μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν το κίνητρο που κρύβεται πίσω από κάθε πράξη. Είναι κακοπροαίρετοι, καχύποπτοι και κινούνται, ακολουθώντας μονάχα το συμφέρον και τις ανάγκες τους. Στον μικρόκοσμό τους, δεν υπάρχει χώρος για καλοσύνη προς τους άλλους ανθρώπους. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους.

