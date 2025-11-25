Ο πιο εντυπωσιακός γάμος της χρονιάς: Η τούρτα-παλάτι, η JLo και η ελίτ του Bollywood

Ο γάμος μίας Ινδής κληρονόμου σε ένα παλάτι που εμφανίζεται σε ταινία του James Bond κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η Νetra Mantena, κόρη του Ινδού μεγιστάνα της φαρμακευτικής βιομηχανίας Rama Raju Mantena παντρεύτηκε τον επιχειρηματία τεχνολογίας Vamsi Gadiraju σε έναν πολυτελή γάμο κοντά στο παλάτι Taj Lake Palace στην Ουνταϊπούρ που «πρωταγωνίστησε» στην ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1983, Octopussy.

Η Ουνταιπουρ είναι μια από τις ωραιότερες πολεις της Ινδίας, γνωστή ως"Βενετία της Ανατολης" καθως περιβάλλεται από κρυστάλλινες λίμνες, με φόντο τους λόφους Αραβαιλ. Θεωρείται το πιο ρομαντικό μέρος σε όλη την Ινδια .Ανήκει στο κρατίδιο Ρατζασταν,στη Βόρεια Ινδία και είναι η δευτερη σε ομορφιά και αξιοθέατα μετά την πρωτεύουσα του Ρατζασταν, την Τζαιπούρ.

