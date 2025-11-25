Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου 2005, έφυγε από τη ζωή ο αξεπέραστος μπαλαδόρος Τζορτζ Μπεστ.

Η 25η ημέρα του Νοεμβρίου είναι μία κακή ημέρα για το ποδόσφαιρο. Δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια που έχει «γεννήσει» το λαοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο «έφυγαν» από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου.

Ο ένας είναι ο μεγαλύτερος των «μάγων». Ο τελευταίος μεγάλος αλήτης. Ο σπουδαιότερος όλων. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Νοεμβρίου 2020.

Ο άλλος είναι ο Τζορτζ Μπεστ ο οποίος πέθανε μία ημέρα σαν σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου 2005.

