«Έλιωσα σήμερα...»: Συγκινεί η φωτογραφία που ξέθαψε η Χάρις Αλεξίου από το συρτάρι της

Μια ασπρόμαυρη παιδική φωτογραφία ξύπνησε έντονες μνήμες για τη Χάρις Αλεξίου και τη μητέρα της.

Η Χάρις Αλεξίου, μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, μοιράστηκε σήμερα στα social media μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, η οποία γρήγορα συγκίνησε τους θαυμαστές της. Στην εικόνα διακρίνονται η ίδια, ο αδελφός της Γιώργος Σαρρής και η μητέρα τους, σε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή που, όπως είναι λογικό, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την καλλιτέχνιδα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε αυτόματο φωτογραφικό θάλαμο, μία συνήθεια της εποχής που συχνά αποτύπωνε αυθόρμητες στιγμές καθημερινότητας. Η Αλεξίου, αναρτώντας την εικόνα, σχολίασε: «Τι βρίσκεις στα συρτάρια!!! Μα τι όμορφη στιγμή μαμά. Μας έχωσες σε μια καμπίνα αυτόματης φωτογραφίας στο δρόμο. Έλιωσα σήμερα».

Η παλαιότερη αναφορά στη μητέρα της

Η αναφορά στη μητέρα της δεν είναι τυχαία, καθώς η σχέση τους –γεμάτη αγάπη αλλά και δυσκολίες– έχει σηματοδοτήσει πολλές μνήμες και βιώματα της τραγουδίστριας. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Αλεξίου είχε μιλήσει ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, περιγράφοντας τη μητέρα της ως μια γυναίκα που προσπαθούσε να κρατήσει την οικογένεια όρθια με όσα μέσα διέθετε. «Η μητέρα μου άνοιξε ένα μπακάλικο σε ένα δωμάτιο και το χώρισε στη μέση για να έχουμε κάπου να μένουμε», είχε δηλώσει. «Ήταν γλυκιά και ταυτόχρονα σκληρή. Μπορούσε με μία της κουβέντα να σε σκοτώσει μέσα σου. Μου λείπει αυτό το κομμάτι της ευτυχισμένης μητέρας μου, δεν το είχα ποτέ».

Η απώλεια της μητέρας της σε νεαρή ηλικία υπήρξε καθοριστική. Όπως έχει εξομολογηθεί, αναγκάστηκε πολύ γρήγορα να αναλάβει τον ρόλο της ενήλικης και να φροντίσει τον αδερφό της, δουλεύοντας παράλληλα με το σχολείο.

