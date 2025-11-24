Το μάθημα που αντικαθιστά τα Θρησκευτικά στα σχολεία για όσους παίρνουν απαλλαγή

Σε ΦΕΚ η απόφαση για το μάθημα στα σχολεία που αντικαθιστά τα Θρησκευτικά για όσους παίρνουν απαλλαγή.

Tο μάθημα «Ηθική» εισάγεται στα σχολεία από το σχολικό έτος 2026 - 2027 και αντικαθιστά τα Θρησκευτικά για όσους μαθητές έχουν ζητήσει απαλλαγή.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Ηθικής «διαμορφώνεται σύμφωνα με τα νεότερα κοινωνικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα που οδηγούν στην ανάγκη για τη σύνταξή του για τις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες που επιθυμούν απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Προφανώς, το μάθημα της Ηθικής επεκτείνεται σε πλήθος κοινωνικών και υπαρξιακών προβληματισμών που αφορούν κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή ιδεολογίας. Στο κοινωνικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια σημαντικές αλλαγές έχουν σημειωθεί στη σύνθεση και, κατ’ επέκταση, στην οργάνωση των κοινωνιών:

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr