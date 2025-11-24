Το πρώτο φιλί στον κόσμο δόθηκε πριν 21 εκατομμύρια χρόνια, όταν ακόμη δεν υπήρχαν άνθρωποι: Τα ευρήματα νέας έρευνας

Το πρώτο φιλί που δόθηκε στον πλανήτη Γη πριν εκατομμύρια χρόνια, δεν ανήκει σε ανθρώπους.

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιοι ήταν εκείνοι που αντάλλαξαν το πρώτο φιλί που δόθηκε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη; Αν το μυαλό σου «έτρεξε» στον Αδάμ και την Εύα, ώρα να αλλάξεις κατεύθυνση. Κι αν θέλεις να σε βοηθήσω λίγο ακόμα, να σου πω πως δεν δόθηκε μεταξύ ανθρώπων. Μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Human Behavior and Evolution Society, έδωσε φως σε αυτόν τον γρίφο, κάνοντας μια μεγάλη αποκάλυψη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πρώτο φιλί - όπως ορίζεται με εξελικτικούς και συμπεριφορικούς όρους - δόθηκε πριν από περίπου 16,9 και 21,5 εκατομμύρια χρόνια, στην οικογένεια των μεγάλων πιθήκων. Συνεπώς, δεν αποτελεί ανθρώπινη ανακάλυψη και πιθανότατα εξελίχθηκε ως μορφή μη επιθετικής επικοινωνίας μέσα σε ζωικά είδη που συνδέονται άμεσα με τον άνθρωπο.

