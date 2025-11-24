Βιβλίο Τσίπρα: Η πρώτη μέρα στο Μαξίμου, η απουσία Σαμαρά και οι 2 νεκροί πιλότοι

Ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει το πρώτο 24ωρο ως πρωθυπουργός, στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», που βρίσκεται από σήμερα (24/11) στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, αναμένεται να δημιουργήσει αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό.

Στο κεφάλαιο «Πρώτη μέρα στο Μαξίμου», ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει πώς πέρασε το πρώτο 24ωρο ως πρωθυπουργός, την «αρνητική έκπληξη» όπως χαρακτηρίζει την απουσία του Αντώνη Σαμαρά και τη… σωτήρια μακαρονάδα με κιμά από έναν εργαζόμενο του Μεγάρου.

