Επιζήσασα από το Μάτι για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Ύφος Άρλεκιν» και «απολύτως τίποτα για τα πραγματικά γεγονότα»

Με μακροσκελή ανάρτηση επιζήσασα από τη φωτιά στο Μάτι κατακρίνει το βιβλίο του Τσίπρα.

Με μία μακροσκελή ανάρτηση η επιζήσασα από την τραγωδία στο Μάτι, Κατερίνα Μαλά, καταφέρεται εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί αύριο από τις εκδόσεις Gutenberg.

Όπως αναφέρει, «ο κύριος Τσίπρας νομίζει πως στο Μάτι μπορεί να αναφέρεται με ύφος μυθιστοριογράφου βιβλίων τύπου Άρλεκιν αλλά με δραματικό τέλος» και σημειώνει ότι «Φαίνεται πως ο κύριος Τσίπρας δεν θα μας δώσει ποτέ απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη τις μέρες μετά την καταστροφή».

