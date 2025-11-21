Η Νεφέλη Φασούλη σας περιμένει στον «Σταυρό του Νότου Club»

Η Νεφέλη Φασούλη αύριο (22/11), και για άλλες δύο εμφανίσεις, σας περιμένει στον «Σταυρό του Νότου Club».

Η Νεφέλη Φασούλη είναι θεά! Εντάξει, υπερβάλλουμε, ίσως σφάλουμε, ίσως αυτό θέλουμε, φτιάχνουμε στο μυαλό μας από τη στιγμή που ακούσαμε τον ήχο, τον ρυθμό, την αντήχηση, τη γλώσσα της τόλμης της. Κι αν δεν είναι θεά, τι είναι τότε; Ημίθεα! Εντάξει, τώρα η διάθεση ξεφεύγει και γίνεται διασκεδαστική, φευγάτη, ανατρεπτική. Ας το σοβαρέψουμε λοιπόν. Η Νεφέλη Φασούλη είναι η θέα της φιλοξενίας! Καλά τώρα… Από πού ήρθε αυτό; Μα, το όνομά της φέρει αυτή τη μυθολογική παράδοση. Μα, κι αν δεν ζούμε την εποχή του μύθου, αυτή φτιάχνει ωραίους μύθους για να ψυχαγωγηθούμε, να ανακουφιστούμε, να δραπετεύσουμε από την άγρια πραγματικότητα. Ας είναι… Το δεχόμαστε.

Η Νεφέλη Φασούλη βρίσκει ξανά τον δικό της χώρο, αυτόν που ζεσταίνει με τη φωνή και την παρουσία της και σας καλεί να τη συντροφεύσετε. Από αύριο, 22 Νοεμβρίου και για άλλες δύο εμφανίσεις (29 Νοεμβρίου, 5 Δεκεμβρίου) θα βρίσκεται στον «Σταυρό του Νότου Club». Με χαρά θα σας υποδεχτεί, θα σας φιλοξενήσει και θα σας κάνει να ξεχάσετε, για λίγο, τον χειμώνα που στροβιλίζεται μέσα σας, μέσα μας. Κι αν αμφιβάλλετε για την ικανότητά της στην φιλοξενία, ακούστε τη μουσική της οδύσσεια. Ταξιδεύει, ταξιδεύει, με νότες και άπειρες φωνές και σε αυτό το ταξίδι πάντα έχει κάποιον που φροντίζει, φιλοξενεί: Εσάς!

Με τη Νεφέλη Φασούλη θα γίνουμε ένα



Η Νεφέλη Φασούλη φιλοξενεί μια φωνή μέσα της, μια σκέψη και μια έγνοια που συνοψίζονται σε αυτό: Μαζευτείτε να ακούσουμε όσα έχουμε μέσα μας και φοβόμαστε να τα βγάλουμε έξω. Και χωρίς να το σκεφτούμε πολύ βάζουμε στη μία άκρη το άλμπουμ της Billie Eilish, When We Fall Asleep Where Do We Go? και στην άλλη τα τραγούδια-κομμάτια παζλ της Νεφέλης. Και αυτά γίνονται άηχα, φασματικά σκαλοπάτια που στον ουρανό ανεβαίνουν και στον εσωτερικό μας ήλιο καταλήγουν και μας ζεσταίνουν, παίρνουν από το ζέστη μας και επιστρέφουν σαν τον απαλό φως που μας τυλίγει και απλώνεται στη θέση δίπλα μας, στον διπλανό μας, στην κρύα επιφάνεια του τραπεζιού, στα ποτά, στα βλέμματα, στη σκηνή, στο μικρόφωνο, στη βιαστική ανάγκη που για λίγο παγώσαμε, στις λίγες ώρες που αποφασίσαμε να ρίξουμε στον αχνιστό ωκεανό της μεγαλούπολης. Ναι, η Νεφέλη Φασούλη είναι θεά της φιλοξενίας και αξίζει όλοι εμείς οι «ξένοι» να γίνουμε ο ένας, η μία, το κοινό πρόσωπο που χαμογελά και μακραίνει το ταξίδι.

Η Νεφέλη Φασούλη και η πενταμελής μπαντάρα της!



Η Νεφέλη δίνει ένα πολύχρωμο μείγμα στο κοινό. Σχεδόν τα πάντα επιτρέπονται και αναδεικνύονται μέσα από τη φωνή και τη σκηνική παρουσία της. «Πειραγμένα», λαϊκά, τρυφερά, ψυχεδελικά, cult, έντεχνα, σοβαρά, παιχνιδιάρικα και όλα όσα θέλει η ευπροσάρμοστη σκέψη και εκτέλεσή της. Εδώ και λίγο καιρό έχει κυκλοφορήσει το EP «Wyrd» και θα το ακούσετε και αυτό στον «Σταυρό του Νότου Club». Και δεν θα είναι μόνη της. Μαζί της πενταμελής μπαντάρα που θα παίξει όλα όσα θα σας κάνουν να ταξιδέψετε και να γουστάρετε μαζί της. Η Νεφέλη Φασούλη, αφού πήρε αεροπλάνα - βαπόρια - τα βουνά - τα νησιά - τη Νέα Υόρκη, μάζεψε ιστορίες και έμαθε μυστικά που ανυπομονεί να τα πει. Κι αν ο χειμώνας πέφτει βαρύς (σ.σ λέμε τώρα), βάλτε τα λαμπερά σας ρούχα, χαμόγελα, βλέμματα και ελάτε να ακούσετε αυτή την αξιόλογη καλλιτέχνιδα.

INFO

Νεφέλη Φασούλη

«Σταυρός του Νότου Club»

Σάββατο 22/11 και 29/11 και Παρασκευή 5/12

Ώρα έναρξης: 22:00

Εισιτήρια ΕΔΩ

Συντελεστές

Νεφέλη Φασούλη - τραγούδι

Κατερίνα Λιάκη - πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου - μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος - τύμπανα

Γιάννης Πατάκας - κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου - τσέλο, σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος – ηχοληψία

Οργάνωση παραγωγής: Fishbowl Music Tank

Επικοινωνία – Προβολή στα media: Zuma Communications

*Η Νεφέλη Φασούλη σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

