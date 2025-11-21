Ο Γιάννη Κότσιρας, έτσι απλά, στον «Σταυρό του Νότου»

Ο Γιάννης Κότσιρας, από αύριο και κάθε Σάββατο, έως τις 27/12, θα μας κρατά συντροφιά στον «Σταυρό του Νότου».

Ο Γιάννης Κότσιρας μας συνοδεύει από τότε που δεν ξέραμε τι σημαίνει να έχεις ένα αόρατο συνοδό στη ζωή σου. Ναι, στο τραγούδι και στη φωνή του αναφερόμαστε. Μας βρήκε έτσι απλά, καθαρά, σεμνά, ταπεινά, φιλικά. Εμείς πάμε τον χρόνο πίσω -αυτή η ψευδαίσθηση- και βλέπουμε ξανά τα εφηβικά, νεανικά μας χρόνια. Οι προοπτικές φτιάχνονταν από αδύναμα όνειρα, οι εικόνες περνούσαν μέσα από θολά γυαλιά και η αθωότητα δεν κοιτούσε πίσω από τον ώμο της. Όλα γίνονταν μαζικά, με θόρυβο, όχι ήχο, και με χρώματα που απλώνονταν πάνω σε σκισμένο καμβά και σε παραπλανητικά ιλουστρασιόν χαρτιά. Τότε, λοιπόν, «έσκασε» ο λόγος του Γιάννη Κότσιρα και μας έδειξε ότι οι στιγμές μας μπορούσαν να βρουν έναν ώμο και ένα χέρι που δεν θα δίσταζαν να προσφερθούν…

Εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη φωνή του και εσείς οι νεότεροι δεν μπορεί να μη τη μάθετε. Και εντάξει, δικαίωμά σας να μην σας αρέσει. Μην αρνηθείτε, όμως, την αυθεντικότητα και την απλότητα αυτού του καλλιτέχνη. Ξέρετε πώς έχει η φάση με αυτόν τον τύπο; Φώτα, σκηνή, μικρόφωνο και πάμε! Το να τραγουδάς είναι απλό (θεωρητικά). Τα να τραγουδάς, ωστόσο, απλά, είναι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο. Ο Γιάννης Κότσιρας, από αύριο, 22 Νοεμβρίου, και κάθε Σάββατο, θα βρίσκεται στον «Σταυρό του Νότου» και θα σας δείξει τι σημαίνει να τραγουδάς, έτσι απλά.

Η αιώνια επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα



Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του «Σταυρού του Νότου». Και το ρήμα της πρότασης μπαίνει στη διαδικασία της ασταμάτητης αντιγραφής και μια σταθερή, συνεπής, κατάσταση δημιουργείται που κρατά τις μνήμες, τις νότες και τις κορυφώσεις της φωνής ζωντανές και η γραμματική δίνει τη θέση της στη φαντασία που φτιάχνει τη νέα πραγματικότητα και αυτό είναι η διαρκής επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα και ο κύκλος που σχηματίζεται δεν σταματά να κινείται και να βαθαίνει, να υψώνεται, να «σκάβει» τους χρόνους και τους τόπους και ο καλλιτέχνης γίνεται ένα κομμάτι εδώ, ένα κομμάτι εκεί, παντού και στο άσαρκο πουθενά μας και ενώ περπατάμε, ενώ σταματάμε, ενώ σκεφτόμαστε, ενώ βλέπουμε, ενώ ακούμε, ενώ αναζητούμε το άγγιγμα το καθοριστικό, αυτός είναι εκεί, στο πάλκο του μυαλού και της μνήμης, της τύχης, του λυγμού, της καθημερινότητας και των εικόνων που φτιάχνουμε, μας φτιάξανε και μένει, επιμένει, σαν τσιγάρο αναμμένο, σαν καπνός που κρατάμε στα χέρια, στα δάχτυλα και το ρήμα «επιστρέφω» γίνεται η αιώνια επιστροφή του Γιάννη Κότσιρα και η ανυποχώρητη φωνή του γίνεται φτερά αλύγιστα, παντοτινά.

Με τον Κότσιρα δεν αφήνεις το Σαββατόβραδο να σε προσπεράσει



Γι’ αυτό και με το που πληκτρολογώ το όνομά του στις γνωστές πλατφόρμες μου ξανάρχονται ένα ένα τα κομμάτια του τα αγαπημένα. Μετρήστε: «Το τσιγάρο». «Πώς μπορώ». «Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι». «Κάθε Φορά». «Φύλακας Άγγελος» και πάρα πολλά τραγούδια που «έντυσαν» τηλεοπτικές, κινηματογραφικές στιγμές μας. Ας πούμε το «Εφάπαξ» δεν το ξεχνάς και το ψάχνεις σε ανύποπτες στιγμές.

Ο Γιάννης Κότσιρας, λοιπόν, επιστρέφει -πάντα εδώ!- στον «Σταυρό του Νότου». Κάθε Σάββατο μέχρι και λίγο πριν το τέλος του 2025. Το πρόγραμμα του πλούσιο. Παλιά, νέα, τραγούδια και άλλες επιλογές, ωραίες, αυθεντικές, λαϊκές, ατόφιες. Με τον Κότσιρα δεν χάνεις και δεν αφήνεις το Σαββατόβραδο να σε προσπεράσει. Όσοι καταθέσετε τον οβολό σας να ξέρετε ότι θα εισπράξετε σεβασμό και γενναιόδωρη καλλιτεχνική ανταπόδοση. Σε αυτό θα συμβάλλει και η Δήμητρα Μπουλούζου (φωνή/βιολί). Η πώληση εισιτήριων έχει ξεκινήσει και αξίζει να είστε να εκεί

INFO

Γιάννης Κότσιρας

«Σταυρός του Νότου» [Κεντρική Σκηνή]

Από 22 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο [έως 27/12]

Ώρα έναρξης: 21:30

Εισιτήρια ΕΔΩ

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Γιώργος Σπανός

Οργάνωση παραγωγής: ΜΕΝΤΑ Art Events

Επικοινωνία – Προβολή στα media: Zuma Communications

