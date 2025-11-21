Η HyperX φέρνει προσφορές Black Friday σε πολλά δημοφιλή προϊόντα της

Η HyperX φέρνει πολλές προσφορές Black Friday

Με σημαντικές προσφορές θα γιορτάσει την φετινή Black Friday η HyperX.

Η γνωστή εταιρεία ανακοίνωσε τις μειώσει τιμών που θα κάνει για την περίοδο σε πολλές γνωστές κατηγορίες προϊόντων της για να καλύψει όσους θέλουν να αποκτήσουν καινούριο σετ ακουστικών, πληκτρολόγιο, mouse pad και αρκετά ακόμη περιφερειακά.

Πάμε να δούμε αναλυτικά όλες τις μειωμένες τιμές.

HyperX Cloud Stringer 2 Core (PC): €29,99 από €49,99

HyperX Cloud Jet Dual Wireless: €39,99 από €59,99

HyperX Cloud III S Wireless: €99,99 από €149,99

HyperX Cloud III: €54,99 από €99,99

HyperX Alloy Origins Core PBT: €69,99 από €119,99

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Black: €32,99 από €59,99

HyperX Pulsefire Haste 2 Wired Black: €29,99 από €69,99

HyperX SoloCast 2 Black: €39,99 από €59,99

HyperX QuadCast 2 Black: €99,99 από €149,99

HyperX Pulsefire Mat Pad XL: €17,99 από €34,99.