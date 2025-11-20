Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

Οι εικόνες τραβήχτηκαν στον αυτοκινητόδρομο Marechal Rondon (SP-300), μεταξύ των πόλεων Araçatuba και Guararapes

Εικόνες από απρόσμενες συναντήσεις μεταξύ οδηγών και άγριων ζώων στους δρόμους συνεχίζουν να εμφανίζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, συχνά καταγραφόμενες από όσους τυχαίνει να βρεθούν μπροστά σε αυτές τις ασυνήθιστες στιγμές.

Ένα βίντεο που καταγράφηκε στη Βραζιλία δείχνει μια ανακόντα μήκους πάνω από πέντε μέτρα να διασχίζει έναν πολυσύχναστο δρόμο, προκαλώντας συναγερμό στους οδηγούς και γρήγορα γίνεται viral στα social media.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr