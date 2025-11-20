Ένοχος δήλωσε ο Γεωργιανός που δηλητηρίαζε παιδιά εβραϊκής καταγωγής μοιράζοντας τους γλυκά

Ο νεοναζί έχει συνδεθεί και με την ένοπλη επίθεση στο λύκειο Antioch του Νάσβιλ τον Ιανουάριο 2025, όπου ο 17χρονος δράστης σκότωσε ένα άτομο πριν αυτοκτονήσει, επικαλούμενος τον Τσχικβισβίλι στο δικό του μανιφέστο

Ένας Γεωργιανός υπήκοος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Commander Butcher», παραδέχθηκε την ενοχή του για υποκίνηση εγκλημάτων μίσους, καθώς στρατολογούσε άτομα με σκοπό τη δηλητηρίαση παιδιών εβραϊκής καταγωγής στη Νέα Υόρκη με καραμέλες εμποτισμένες με δηλητήριο γνωστό και ως ρικίνη.

