Τουαλέτα από μασίφ χρυσό πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,1 εκατ. δολάρια

Το γλυπτό του Maurizio Cattelan πωλήθηκε στην τιμή του βάρους του σε χρυσό.

Το «America», ένα γλυπτό από μασίφ χρυσό σε σχήμα τουαλέτας, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Sotheby's στην τιμή του βάρους του σε χρυσό, η οποία ανέρχονταν σε 9,9 εκατομμύρια δολάρια στις αγορές χρυσού την Τρίτη.⁠

⁠

Ο οίκος δημοπρασιών ξεκίνησε τον διαγωνισμό στρογγυλοποιώντας την ζητούμενη τιμή στα 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά το έργο προσέλκυσε μόνο μία μοναδική προσφορά μέσω τηλεφώνου. Με τις προμήθειες του Sotheby's, αυτό σήμαινε ότι η τουαλέτα κόστισε συνολικά 12,1 εκατομμύρια δολάρια.⁠

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr