To NATO απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη σε Ρουμανία, Πολωνία: 20 οι νεκροί στην Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη σε Ρουμανία και Πολωνία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία άφησαν πίσω 20 νεκρούς.

Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ενώ η Ρωσία πραγματοποίησε μια μαζική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία έπληξε πολυκατοικίες στην πόλη Τερνόπιλ, στα δυτικά.

