Ημερολόγιο 2026: Οι δύο μεγάλες αργίες που «χάνονται» και τα τριήμερα που «βολεύουν»

Το 2026 έρχεται με λίγα τριήμερα και δύο μεγάλες αργίες που «χάνονται». Τσεκάρετε ποιες είναι!

Με το 2026 να πλησιάζει, πολλοί ήδη υπολογίζουν πότε «βολεύουν» οι αργίες και αν το νέο έτος θα φέρει αρκετά τριήμερα.

Τα νέα δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστα, καθώς παρά τα λίγα τριήμερα, δύο από τις πιο «μεγάλες» αργίες πέφτουν Σαββατοκύριακο και χάνονται.

Οι δύο μεγάλες αργίες που... χάνονται

Ο Δεκαπενταύγουστος το 2026 πέφτει Σάββατο, στερώντας από πολλούς την καθιερωμένη μεγάλη καλοκαιρινή ανάσα.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου, που επίσης πέφτει Σάββατο, ακυρώνοντας στην ουσία το πολυπόθητο τετραήμερο.

Ακόμη χειρότερα, το 2027 οι δύο ημέρες των Χριστουγέννων (25 και 26 Δεκεμβρίου) θα πέσουν Σάββατο και Κυριακή, κάτι που σημαίνει μηδενικό όφελος σε αργίες.

Τα τριήμερα του 2026

Παρόλα αυτά, το νέο έτος προσφέρει ορισμένες ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις, καθώς τρεις αργίες δημιουργούν τριήμερα:

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου

Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου

Αγίου Πνεύματος: 1 Ιουνίου

Όλες οι επίσημες αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

25η Μαρτίου: Τετάρτη

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Δεκαπενταύγουστος: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

