«Σύννεφα Μπαλόνια»: Για παιδιά δίχως χειμώνα (vid)

Το Gazzetta άκουσε το νέο EP, «Σύννεφα Μπαλόνια», της Βιολέτας Ίκαρη. Τραγούδια για τον έρωτα, την απώλεια, την αντοχή, το πείσμα της αισιοδοξίας.

O σκύλος Ραμόν δεν ζει πια εδώ! Στους ουρανούς τρέχει, πάει και το σύννεφο κυνηγάει. Η εσωτερική σκέψη λέει, αναρωτιέται, πώς είναι να γαβγίζεις σε ένα σύννεφο; Δεν περιμένεις απάντηση, πολύ περισσότερο να δεις μια γλυκιά φάτσα που την ουρά του κουνάει. Αυθόρμητα σηκώνεις το κεφάλι και κοιτάς ψηλά. Ευτυχώς είναι αίθριος ο καιρός και υπάρχουν ελάχιστα σύννεφα στη σκεπή του κόσμου μας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει εκεί ψηλά και όμως τίποτα δεν είναι ίδιο. Το χαρούμενο λαχάνιασμα του αθώου πλάσματος μπλέκεται με το πέταγμα των πουλιών και με ην πορεία του μπαλονιού που ξεστράτισε (;). Νομίζεις πως βλέπεις κάτι κινείται εκτός γαλάζιου πλαισίου και στρέφεις το βλέμμα ξανά στα εγκόσμια. Πας παρακάτω…

Και ενώ περπατάς για το σπίτι σου, για τη δουλειά σου, για τα ψώνια της εβδομάδας, κάποιος απλώνει παντελόνια σε συννεφένια σύρματα. Ρε Μαγιακόφκι, ζεις; λες μέσα σου. Για να μη χάσεις το μυαλό σου, το δήθεν σπουδαίο «εγώ» σου, βγάζεις το «έξυπνο», «πανέξυπνο», τηλέφωνό σου και κοιτάς την ώρα, τη δράση, λέμε τώρα, στον κόσμο των social media. Όλα καλά και όλα όπως πριν. Κάπου ακούγεται ένα περίεργο ντουπ, ντουπ. Σαν γραφομηχανή μοιάζει. Δεν δίνεις σημασία. Φτάνεις στο σπίτι και στον λευκό τοίχο διαβάζεις το μήνυμα-σύνθημα: Ρε Μαγιακόφσκι, σου στέλνουμε «Σύννεφα Μπαλόνια», έτσι για να έχεις κάτι να ακούς.

«Σύννεφα Μπαλόνια», τραγούδια με ανθεκτικά φτερά



Η ιστορία συνεχίζεται και αφορά το νέο EP της Βιολέτας Ίκαρη. Ο τίτλος του είναι ο τίτλος μας και η φράση-κλειδί της εισαγωγής και του κειμένου συνολικά. Επόμενο στάδιο στη σχεδόν αυθόρμητη, μικρή, ιστορία μας η θερμή παράκληση της φίλης μας Νίνας. Η παράκληση αφορά τη δημιουργία θέματος, τη δημιουργία μέσα στη ανώτερη δημιουργία της μουσικής. Ο χρόνος είναι ο μόνος αντίπαλος, αλλά η θέληση, ευγένεια και η φιλία μας πάνε στις νέες γραμμές που πάντα μας περιμένουν.

Αυτή η δουλειά της Βιολέτας Ίκαρη περιλαμβάνει πέντε τραγούδια. Ο Σταύρος Σιόλας γράφει τη μουσική, τις νότες αυτές που πάντα θα λένε την αλήθεια και θα δικαιώνουν την απείραχτη ποίηση και ο Οδυσσέας Ιωάννου γράφει τα λόγια, τους στίχους που καταφέρνουν και «κοιτούν» τις μελωδίες, τις πέντε γραμμές που γίνονται υψωμένες στήλες στο άπειρο. Η καθάρια φωνή της Βιολέτας Ίκαρη στεφανώνει τα υψηλά και τα ωραία και τα «Σύννεφα Μπαλόνια» πορεύονται, πια, μόνα τους με γερά, ανθεκτικά, φτερά. Και το προσωπικό ύφος της ερμηνεύτριας, του μουσικού, του στιχουργού, οδηγεί σε μια άυλη περσόνα που λέγεται υπερβατικό, αόρατο αλλά δίπλα μας ον. «Σύννεφα Μπαλόνια», παιδιά δίχως χειμώνα.

«Σύννεφα Μπαλόνια» και ανοίγει ο καιρός



Η ιστορία φτάνει στο ξέφωτο, στο άκουσμά της δηλαδή. Ανοίγεις τη γνωστή πλατφόρμα παραγωγής μουσικού, ακουστικού, περιεχόμενου και πραγματοποιείς τη δική σου ακρόαση. Η Βιολέτα Ίκαρη «πατάει» σε στέρεες μελωδίες που είναι γλυκιές και σίγουρες. Έντεχνες ξυραφιές και λεπτές λαϊκές προσεγγίσεις φτιάχνουν το πλαίσιο για να ανθίσει η αληθινά ξεχωριστή φωνή της Ίκαρη αλλά και οι στίχοι του Οδυσσέα Ιωάννου. Τόση ήταν η βόλτα μας, μέχρι εκεί μπορούμε. Και σε άλλο σημείο κάτω από το δέρμα μας κρυφτήκαν οι λέξεις. Και σε άλλο Εδώ δεν είχαμε χειμώνα, είχαμε μόνο αυτό το φως, η άνοιξη κράτησε αιώνα.

Το EP φτιάχτηκε από τον έρωτα, την απώλεια, την αντοχή και το πείσμα της αισιοδοξίας. Φτιάχτηκε, δεν γράφτηκε, μπήκε κάτω από το δέρμα μας, «έκατσε» στην καρδιά και στην ψυχή μας. Και όσο παίζει μέσα από τα αδύναμα ηχεία του υπολογιστή, τόσο ανοίγει ο καιρός και κάπου στου ουρανό βλέπεις μια ουρά να τρεμοπαίζει από χαρά. Ρε Νίνα, η παράκλησή σου ήταν σπίθα-αφορμή. Thanx.

INFO

«Σύννεφα Μπαλόνια» [New EP]

Βιολέτα ΄Ικαρη

Οδυσσέας Ιωάννα-Σταύρος Σιόλας

Συντελεστές

Τραγούδι: Βιολέτα Ίκαρη

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου

Μουσική: Σταύρος Σιόλας

Ηχογράφηση - μίξη - mastering: studio Praxis, Κώστας Παρίσσης

Ενορχήστρωση: Σταύρος Σιόλας - Κώστας Παρίσσης

Παραγωγή: Βιολέτα Ίκαρη

Συντελεστές music video «Στροφή»

Σκηνοθεσία: Πάνος Ζενίδης

Κινηματογράφηση: Πάνος Ζενίδης, Σπυρίδων Φλουρέντζου

Επικοινωνία-προβολή στα Media: Zuma Communications

*Το EP είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Apple Music και στο Deezer

