«Last Christmas»: Η ιστορία πίσω από το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Wham

Το Last Christmas των Wham αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Μέχρι σήμερα, η γοητεία του παραμένει αναλλοίωτη.

Τον Δεκέμβριο του 1984, δύο τραγούδια διεκδικούσαν την πρώτη θέση των βρετανικών charts: το «Do They Know It’s Christmas?» του φιλανθρωπικού γκρουπ Band Aid και το «Last Christmas» των Wham. Τελικά, την κορυφή κατέκτησε το πρώτο. Μικρή σημασία είχε, βέβαια, αφού η πορεία του Last Christmas ήταν εντυπωσιακή, με εκατομμύρια αντίτυπα και αμέτρητες διασκευές.

Μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως. Εκτός απο την πορεία του όμως, ενδιαφέρουσα ήταν και η σύλληψη.

