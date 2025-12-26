Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά»

Δέκα χρόνια μετά το θάνατο του τραγουδιστή, ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς κράτησε την ασθένειά του τόσο μυστική που λίγοι γνώριζαν για αυτήν.

Σε νέο βιβλίο, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του εμβληματικού David Bowie (Ντέιβιντ Μπόουι), καταγράφονται οι τελευταίοι μήνες της ζωής του καλλιτέχνη.

Xαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που δημοσιεύει ο Telegraph στο οποίο αποκαλύπτεται πώς ο Μπόουι κράτησε την ασθένειά του τόσο μυστική που λίγοι γνώριζαν για αυτήν, έως τον θάνατό του στις 10 Ιανουαρίου 2016.

Όταν άνοιξε στις 23 Μαρτίου 2013 η έκθεση – ρεκόρ του V&A «David Bowie Is», ο ίδιος ο καλλιτέχνης έλαμψε διά της απουσίας του από τα εγκαίνια και το δείπνο.

Διαβάστε την συνέχεια στο Newsbomb.gr