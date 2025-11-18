Ξέφυγε ο Τραμπ: «Ησυχία, γουρουνάκι» είπε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον Επστάιν

Η στιγμή που ο Τραμπ φιμώνει δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον Επστάιν. Κουνάει απειλητικά το δάχτυλο.

Ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φιμώνει μια δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τον Τζέφρι Επστάιν κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Ο Τραμπ εξοργίστηκε του με την ερώτηση της δημοσιογράφου του Bloomberg που τόν ρώτησε για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν, ενώ μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης στο Air Force One την περασμένη Παρασκευή (14/11).

Δεδομένων των εξελίξεων της περασμένης εβδομάδας, ο Τραμπ δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τον Επστάιν και αναφέρθηκε στην παρουσία του ονόματός του σε μια σειρά από ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο διασυρμένος χρηματοδότης.

