Envia 3000, το νέο -ιδανικό για gamers- monitor της Philips

H Philips παρουσιάζει την Envia 3000 Series 27M2N3800

Η Philips επεκτείνει τη γκάμα των monitors της με ένα εντυπωσιακό νέο μοντέλο που συνδυάζει τεχνολογία, ποιότητα και στυλ. Η νέα Philips Envia 3000 Series 27M2N3800 έρχεται να καλύψει τις ανάγκες όσων αναζητούν μία αξιόπιστη και απολαυστική εμπειρία προβολής – είτε για εργασία, είτε για ψυχαγωγία. Σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει, η οθόνη αυτή ενώνει την κομψότητα του design με την υψηλή απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της εταιρείας στη δημιουργία ευέλικτων και «έξυπνων» λύσεων εικόνας.

Με διαγώνιο 27 ιντσών και ανάλυση QHD (2560 x 1440), η Philips Envia 3000 27M2N3800 προσφέρει πεντακάθαρη εικόνα, πλούσια χρώματα και εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ευρεία γωνία θέασης και σταθερή αποτύπωση χρωμάτων, είτε κοιτάζετε την οθόνη ευθεία είτε από το πλάι. Αυτό την καθιστά ιδανική επιλογή για όσους ασχολούνται με φωτογραφία, βίντεο, περιεχόμενο social media ή απλώς θέλουν να απολαμβάνουν ταινίες και σειρές με άριστη ποιότητα εικόνας.

Η Envia 3000 Series απευθύνεται και στους λάτρεις του gaming, με ρυθμό ανανέωσης στα 170Hz και χρόνο απόκρισης 1ms (MPRT), κάτι που εγγυάται ομαλές κινήσεις χωρίς καθυστερήσεις ή «σκιές». Η εμπειρία παιχνιδιού γίνεται πιο άμεση και ρευστή, ενώ η υποστήριξη Adaptive Sync εξαλείφει το φαινόμενο του tearing, προσφέροντας σταθερό καρέ και φυσική ροή εικόνας, ακόμα και στις πιο απαιτητικές σκηνές δράσης. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε πολύ πιο ακριβές προτάσεις της αγοράς, κάτι που κάνει τη συγκεκριμένη Philips να ξεχωρίζει στην κατηγορία της.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση του χρήστη. Η Envia 3000 Series διαθέτει προϊόντα εργονομικού σχεδιασμού που διευκολύνουν την προσαρμογή της γωνίας, του ύψους και της κλίσης. Ο ρυθμιζόμενος βραχίονας επιτρέπει τη ρύθμιση της οθόνης στο ιδανικό σημείο για ξεκούραστη χρήση όλη μέρα, ενώ η λειτουργία LowBlue Mode μειώνει την εκπομπή μπλε φωτός που κουράζει τα μάτια. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία Flicker-Free, η οθόνη προσφέρει πιο άνετη εμπειρία θέασης, ειδικά σε όσους περνούν πολλές ώρες μπροστά από το PC.

Η σχεδίαση της οθόνης διατηρεί τη γνωστή φιλοσοφία της Philips: λεπτά bezels, minimal αισθητική και καθαρές γραμμές που την κάνουν ιδανική για οποιοδήποτε χώρο, από το γραφείο μέχρι το σαλόνι. Ο διακριτικός φωτισμός Ambiglow στο πίσω μέρος προσθέτει μια premium πινελιά δημιουργώντας ένα απαλό φως περιμετρικά της οθόνης, που ενισχύει την ατμόσφαιρα και μειώνει την κούραση των ματιών. Μπορεί να ταιριάξει αρμονικά σε επαγγελματικούς χώρους, δημιουργικά setup ή gaming γραφεία, προσφέροντας πάντα ένα touch κομψότητας και τεχνολογίας.

Από πλευράς συνδεσιμότητας, η Envia 3000 Series 27M2N3800 περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες επιλογές: δύο θύρες HDMI 2.0, μία θύρα DisplayPort 1.4 και έξοδο ακουστικών, προσφέροντας ευελιξία για χρήση με υπολογιστές, κονσόλες ή ακόμη και laptops. Η ενεργειακή της απόδοση, σε συνδυασμό με τα ανακυκλώσιμα υλικά της κατασκευής της, στηρίζουν την οικολογική προσέγγιση που ακολουθεί ολόκληρη η σειρά Envia.

Πρόκειται για μια οθόνη που καλύπτει κάθε ανάγκη του σύγχρονου χρήστη, είτε αφορά την παραγωγικότητα στη δουλειά είτε τη διασκέδαση στο σπίτι. Από την ακρίβεια στα χρώματα μέχρι τη ρευστή απόδοση στα παιχνίδια και την άνεση στον σχεδιασμό, η νέα πρόταση της Philips συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που κάνουν ένα monitor πραγματικά πλήρες. Η σειρά Envia 3000 έρχεται, λοιπόν, να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει «οθόνη πολλαπλών χρήσεων» για το ευρύ κοινό. Συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, υψηλή αισθητική και σκεπτόμενο σχεδιασμό, η 27M2N3800 αποδεικνύει πως η καθημερινή εμπειρία μπροστά στην οθόνη μπορεί να γίνει όχι μόνο πιο αποδοτική, αλλά και πιο απολαυστική.