Στις 26 Νοεμβρίου τα αποκαλυπτήρια για τη σειρά Poco F8

Στο Μπαλί της Ινδονησίας, η Xiaomi θα αποκαλύψει τα Poco F8

Η Poco ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία παγκόσμιας παρουσίασης της νέας της σειράς Poco F8, που περιλαμβάνει τα μοντέλα F8, F8 Pro και F8 Ultra. Η εκδήλωση διοργανώνεται στις 26 Νοεμβρίου στο Μπαλί της Ινδονησίας, όπου θα αποκαλυφθούν όλα τα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες των νέων συσκευών.

Η εταιρεία δεν έδωσε ακόμα στη δημοσιότητα πολλές πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία των κινητών, ωστόσο επιβεβαίωσε τη συνεργασία με τη Bose στον τομέα του ήχου, κάτι που υποδηλώνει ότι η σειρά Poco F8 θα έχει εξελιγμένο σύστημα ήχου, παρόμοιο με εκείνο που συναντούμε στο Redmi K90 Pro Max. Το τελευταίο διαθέτει ένα σύστημα 2.1 ηχείων με woofer, συντονισμένο από τη Bose, γεγονός που εγγυάται μια ανώτερη ακουστική εμπειρία.

From power to perfection — it’s time to ascend.

The next era of ULTRA performance is rising.

Join us as POCO F8 Series takes the throne.

UltraPower Ascended. pic.twitter.com/Sljz9DR3F2 November 17, 2025

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει έως τώρα αναφέρουν ότι το Poco F8 Pro πρόκειται πιθανόν να είναι ένα διεθνές rebrand του Redmi K90, ενώ το F8 Ultra μάλλον θα βασίζεται στο μοντέλο Redmi K90 Pro Max. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές της νέας σειράς θα φέρουν προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Η Poco συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της στην αγορά με δυνατές προτάσεις που συνδυάζουν επιδόσεις, σχεδιασμό και value for money, και η σειρά F8 αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη ισχυρό χαρτί για την εταιρεία στα μέσα του χειμώνα του 2025. Αναμένεται με ενδιαφέρον η πλήρης αποκάλυψη των χαρακτηριστικών και των τιμών στις 26 Νοεμβρίου, όπου θα αποδειχθεί αν η σειρά F8 θα μπορέσει να ανταγωνιστεί δυνατές συσκευές από άλλους κατασκευαστές στην ίδια κατηγορία.