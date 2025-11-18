Gaming nights: Τα παιχνίδια που αξίζουν τον χρόνο σου φέτος

Με τις διακοπές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν, αυτοί είναι οι τίτλοι παιχνιδιών που κυκλοφόρησαν φέτος και αξίζουν τον χρόνο σου, πριν αλλάξει ο χρόνος.

Μπορεί να έχει κάτι παραπάνω από έναν μήνα ακόμα, όμως το 2025 ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές τελευταία στο gaming. Επρόκειτο για ένα έτος με πλήθος σπουδαίων κυκλοφοριών – με πολλές από αυτές μάλιστα να έρχονται από το πουθενά – που μας καθήλωσαν μπροστά από PC και κονσόλες, χαρίζοντάς μας ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας. Από καταπληκτικά indies σε συγκλονιστικά AAA games και από διασκεδαστικά co-op σε solo story-driven τίτλους, τα video games του 2025 συνθέτουν μία λίστα best of που δύσκολα βρίσκει αντίπαλο.

Με τις διακοπές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν, έλα να δούμε ποιοι είναι οι τίτλοι παιχνιδιών που κυκλοφόρησαν φέτος και αξίζουν τον χρόνο σου πριν αλλάξει ο χρόνος.

Clair Obscur: Expedition 33

Το πιο ιαπωνικό JRPG που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια μας έρχεται από τη… Γαλλία! Το Clair Obscur μας μεταφέρει σε έναν μαγικό κόσμο εμπνευσμένο από τη Belle Epoque για να μας διηγηθεί μία υπέροχη ιστορία. Η καταπληκτική φωτογραφία και οι ερμηνείες του καστ είναι τρομερές, με το εθιστικό του gameplay και την τεράστια ελευθερία κινήσεων που προσφέρει στον παίκτη, να κρατούν τον τελευταίο «αιχμάλωτο» για δεκάδες ώρες.

The Alters

Μία ιστορία επιβίωσης που γίνεται προσωπική. Με ένα φοβερό σενάριο και απίθανη πλοκή, το The Alters θα μπορούσε να είναι κάλλιστα σειρά στο Netflix! Για να καταλάβεις, ο πρωταγωνιστής δημιουργεί κλώνους του εαυτού του προκειμένου να επανδρώσει μία βάση σε έναν αφιλόξενο πλανήτη και εν τέλει να σωθεί. Μόνο που αυτοί οι κλώνοι έχουν άποψη και κάπου εκεί το πράγμα στραβώνει…

Blue Prince

Ένα από τα καλύτερα puzzle games που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ο σταρ του Blue Prince είναι η έπαυλη όπου διεξάγεται και η οποία αλλάζει δομή κάθε φορά που την ανακαλύπτεις, συνθέτοντας μία εμπειρία γεμάτη μυστήριο και αναπάντεχες αποκαλύψεις. Πίστεψέ μας: εκεί που νομίζεις ότι έχεις ξεμπερδέψει μαζί του, θα συνειδητοποιήσεις πως η περιπέτειά σου μόλις αρχίζει.

Ghost of Yotei

Το sequel του Ghost of Tsushima στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, χαρίζοντάς μας για ακόμα μία φορά μία απόλυτα κινηματογραφική εμπειρία – έχει μέχρι και Kurosawa mode! Ετοιμάσου να εξερευνήσεις μια σειρά από απίστευτα περιβάλλοντα με τρομερά τοπία που θα σε κάνουν να νιώσεις πως βρίσκεσαι σε interactive έργο τέχνης. Πρόσθεσε τον ατμοσφαιρικό ήχο και το άπλετο περιεχόμενο και έχεις το τέλειο πακέτο.

Split Fiction

Η Hazelight Studios και ο Josef Fares έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Το Split Fiction είναι ακόμα μία co-op περιπέτεια από το στούντιο που ξέρει το είδος καλύτερα από τον καθένα. Παίξε παρέα με έναν φίλο σου, online ή πλάι-πλάι και ανακαλύψτε πως οι δύο πρωταγωνίστριες βάζουν στην άκρη τις διαφορές τους για να φτάσουν στον – κοινό – στόχο τους, πάντα με τη βοήθειά σας. Μια ιστορία που θα μπορούσε να ‘ταν και ταινία.

Hades II

Το sequel που όλοι περιμέναμε! Το Hades II παίρνει όλα όσα έκανε το πρώτο Hades και τα ανεβάζει επίπεδο: ταχύτερη μάχη, απολαυστικότερα και πιο ολοκληρωμένα συστήματα αναβάθμισης, πιο προσεγμένο στόρι και γενικώς – όσο δύσκολο κι αν μοιάζει αυτό – μία σημαντικά ανώτερη εμπειρία. Εθιστικό και επιβλητικό, αποτελεί την καλύτερη δουλειά της Supergiant. Μέχρι τώρα.

Donkey Kong Bananza

Αν απόκτησες ή αποκτήσεις Nintendo Switch 2, δεν νοείται να μην κάνεις το ίδιο και με το Donkey Kong Bananza. Ένα καλοσχεδιασμένο platformer και παράλληλα το πρώτο τρισδιάστατο Donkey Kong από το Donkey Kong 64, είναι το καλύτερο αγχολυτικό έπειτα από μία κουραστική μέρα στο γραφείο: απλά παίρνεις τον έλεγχο του γραβατοφορεμένου γορίλα και διαλύεις τα πάντα! Κι αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Monster Hunter Wilds

Οι λάτρεις των Monster Hunter, έχουν να το λένε: το Wilds είναι ίσως το παιχνίδι της σειράς που δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στο στόρι και την αφήγηση. Μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολο όσο θα ήθελαν οι die-hard φαν όμως και πάλι, έχει τον τρόπο του να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία, προσεγμένη μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Πιθανότατα το καλύτερο action RPG που είδαμε φέτος.

Kingdom Come Deliverance II

Όπως και ο προκάτοχός του, το Kingdom Come Deliverance II δεν είναι για όλους. Για αυτούς για τους οποίους προορίζεται όμως, είναι ό,τι καλύτερο είδαν φέτος. Πρόκειται για ένα action RPG προοπτικής πρώτου προσώπου με ακόμα μεγαλύτερο χάρτη από το πρώτο της σειράς, τρομακτικά αναλυτικό και λεπτομερές character progression, διαλόγους, μάχες – με λίγα λόγια τα πάντα. Αν θες να μεταφερθείς στη Βοημία του 15ου αιώνα, εδώ είσαι.

Hollow Knight: Silksong

Ξεκίνησε ως expansion του πρώτου Hollow Knight. Εν τέλει, επτά χρόνια αργότερα, το Silksong κυκλοφόρησε σαν ανεξάρτητο παιχνίδι – και sequel, πλέον – καταπλήσσοντας Τύπο και κοινό και φέρνοντας αναστάτωση στον χώρο του indie gaming αφού όλα τα άλλα παιχνίδια… έκαναν στην άκρη. Δυσκολότερο και πιο απαιτητικό σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αποτυπώνει πλήρως την προσέγγιση του git gud χαρίζοντας ώρες επί ωρών ψυχαγωγίας.