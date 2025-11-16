Πιτσιρικάς κάνει προξενιό από την κερκίδα: «Ψάχνω γαμπρό για τη δασκάλα μου»

Ο μικρός φίλος του Ολυμπιακού από την Κεφαλονιά έκλεψε την παράσταση στο ματς με τον Προμηθέα, σηκώνοντας πλακάτ που ζητούσε… γαμπρό για τη δασκάλα του.

Στο παιχνίδι Προμηθέας – Ολυμπιακός, η εξέδρα είχε έναν ξεχωριστό πρωταγωνιστή: τον μικρό Δημοσθένη από την Κεφαλονιά. Με το πλακάτ του στο χέρι, έγραψε το πιο απρόσμενο μήνυμα της βραδιάς: «Ψάχνω γαμπρό για τη δασκάλα μου!»

Μαζί με τον φίλο του Κωνσταντίνο, ο μικρός φίλος των ερυθρόλευκων έκανε την κερκίδα να χαμογελάσει και να χειροκροτήσει. Δεν ήταν απλώς ένας αγώνας μπάσκετ, αλλά μια στιγμή γεμάτη παιδική αθωότητα και χιούμορ.

