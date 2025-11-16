Ούτε χοληστερόλη, ούτε κάπνισμα: Ο νέος παράγοντας πίσω από τις καρδιακές παθήσεις

Επιστήμονες στη Σεούλ εντόπισαν 15 βακτήρια που συνδέονται άμεσα με τη στεφανιαία νόσο.

Μέχρι σήμερα, οι καρδιολόγοι έδειχναν με το δάχτυλο προς δύο κατευθύνσεις: τη χοληστερόλη και το κάπνισμα. Όμως μια νέα έρευνα από την Νότια Κορέα έρχεται να ταράξει τα νερά και να ρίξει φως σε έναν παράγοντα που βρίσκεται πολύ πιο... χαμηλά. Στο έντερο.

Τα βακτήρια που «σπάνε καρδιές»

Ερευνητές από το Samsung Advanced Institute of Health Science and Technology, του Πανεπιστημίου Sungkyunkwan στη Σεούλ, ανακάλυψαν ότι 15 είδη εντερικών βακτηρίων συνδέονται άμεσα με τη στεφανιαία νόσο. Με απλά λόγια: το τι ζει μέσα μας μπορεί να καθορίσει το πόσο πολύ αντέχει η καρδιά μας.

Η επικεφαλής της μελέτης, Han-Na Kim, εξηγεί: «Περνάμε από τη φάση της καταγραφής των μικροβίων στη φάση του “τι κάνουν”. Και φαίνεται ότι κάνουν πολλά -και όχι απαραίτητα καλά». Οι ερευνητές συνέκριναν δείγματα κοπράνων από ασθενείς με στεφανιαία νόσο και υγιή άτομα, αναλύοντας τη μικροβιακή σύσταση με μεταγονιδιωματική τεχνολογία υψηλής ανάλυσης.

Το αποτέλεσμα; Οι επιστήμονες εντόπισαν μια ξεκάθαρη «μικροβιακή υπογραφή» που φαίνεται να συνδέεται με φλεγμονές, μεταβολικές διαταραχές και αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας. Με απλά λόγια, όταν η ισορροπία των βακτηρίων του εντέρου χαλάει, η καρδιά πληρώνει τη νύφη.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν η μείωση βακτηρίων που θεωρούνται «προστάτες» του οργανισμού, όπως το Faecalibacterium prausnitzii –ένα μικρόβιο που παράγει ευεργετικά λιπαρά οξέα και βοηθά στη μείωση της φλεγμονής. Όταν αυτό λείπει, το σώμα χάνει ένα φυσικό «φρένο» απέναντι στις φλεγμονώδεις διεργασίες.

Παράλληλα, οι ερευνητές παρατήρησαν υπερλειτουργία σε ορισμένες μεταβολικές διαδικασίες, όπως ο λεγόμενος «κύκλος της ουρίας», που μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά. Κι ακόμη πιο ενδιαφέρον: βακτήρια που μέχρι τώρα θεωρούνταν «καλά», όπως το Akkermansia muciniphila, μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να γίνουν επιβλαβή. Δηλαδή, το αν ένα μικρόβιο είναι φίλος ή εχθρός εξαρτάται τελικά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.

Η νέα σχέση «καρδιάς-εντέρου»

Η μελέτη ανοίγει έναν εντελώς νέο δρόμο για την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να συνδυάσουν τα μικροβιακά δεδομένα με τη γενετική και τον μεταβολισμό, θα μπορούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις «οδούς» που οδηγούν στην καρδιοπάθεια.

Για φαντάσου: η επόμενη μεγάλη επανάσταση στην καρδιολογία μπορεί να μην έρθει από ένα χάπι για τη χοληστερόλη, αλλά από ένα… προβιοτικό για το έντερο.

