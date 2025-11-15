Η Κένυα ανακαλύπτει κοίτασμα χρυσού 5 δισ. δολαρίων: Το μεγαλύτερο εύρημα των τελευταίων δεκαετιών

Μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις χρυσού των τελευταίων δεκαετιών βάζει την Κένυα στον χάρτη των μεγάλων παικτών, με 1,27 εκατ. ουγγιές να υπόσχονται οικονομική ανατροπή.

Η Κένυα μπήκε ξαφνικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας εξορυκτικής σκηνής, μετά την ανακοίνωση της βρετανικής Shanta Gold Limited ότι εντόπισε ένα τεράστιο κοίτασμα αξίας περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Isulu-Bushiangala και περιλαμβάνει 1,27 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού, ποσότητα κολοσσιαία για τα δεδομένα της χώρας (και όχι μόνο).

Το κοίτασμα θεωρείται το σημαντικότερο που έχει εντοπιστεί στην Κένυα εδώ και δεκαετίες και έρχεται σε μια περίοδο όπου η χώρα αναζητά τρόπους να ενισχύσει την οικονομία της και να αυξήσει την παρουσία της στον αφρικανικό επενδυτικό χάρτη.

Η νέα εξόρυξη μπορεί να αλλάξει την οικονομία της Κένυας

Σύμφωνα με τη Shanta Gold Kenya Limited, την τοπική θυγατρική που θα αναλάβει τις εργασίες, το έργο δεν αφορά μόνο την εξόρυξη. Με τη χρήση νέας τεχνολογίας και τεράστιων σε έκταση υπογείων στοών, η εταιρεία σχεδιάζει να περιορίσει την επιφανειακή αλλοίωση, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω από το έργο.

Τα πλάνα περιλαμβάνουν τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας 1.500 τόνων ημερησίως, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 12 μεγαβάτ και χώρων αποθήκευσης των υπολειμμάτων εξόρυξης. Το κόστος των υποδομών υπολογίζεται μεταξύ 146 και 180 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Κένυα στο κυνήγι των «μεγάλων» της Αφρικής

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κένυα δεν συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές δυνάμεις του αφρικανικού χρυσού. Το 2023 παρήγαγε μόλις 410 κιλά, πολύ πίσω από χώρες όπως η Γκάνα, η Νότια Αφρική ή το Σουδάν. Κι όμως, η νέα ανακάλυψη μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Ήδη, σύμφωνα με το Fraser Institute, η χώρα θεωρείται η έκτη πιο ελκυστική στην ήπειρο για επενδύσεις στον κλάδο της εξόρυξης. Με την ανακάλυψη του κοιτάσματος στο Kakamega County, η Κένυα δείχνει ότι μπορεί όχι απλώς να προσελκύσει επενδύσεις, αλλά να μετατραπεί σε νέο hotspot για τους διεθνείς «χρυσοθήρες».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ανακοίνωση της Shanta Gold δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εξορυκτική περίοδο, αλλά πιθανότατα το μεγαλύτερο οικονομικό στοίχημα της σύγχρονης Κένυας.

