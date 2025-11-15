Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε την ένοχη απόλαυσή της: Και, εντάξει, κάποιοι ταυτιστήκαμε

Η Τζένιφερ Λόρενς μας εξέπληξε γι’ ακόμα μια φορά.

Η Τζένιφερ Λόρενς ανήκει στην κατηγορία των διασημοτήτων, που δεν μασάνε τα λόγια τους. Μιλάει ανοιχτά για όσα σκέφτεται και την προβληματίζουν, αγγίζοντας ακόμα και θέματα, που για κάποιους αποτελούν ταμπού. Προφανώς, και δεν είναι.

Πρόσφατα, εξομολογήθηκε πως αποφάσισε να κάνει πλαστική στο στήθος, επειδή μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της «τίποτα δεν επανήλθε». Άλλοι τη θαύμασαν γι’ αυτό, ενώ υπήρξε και μια κατηγορία που - πάλι - είχε κάτι αρνητικό να σχολιάσει.

