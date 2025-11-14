Φως στα 20.000 emails της υπόθεσης Επσταϊν: Σε ποιους προκαλούν πονοκέφαλο

Η δημοσιοποίηση 20.000 εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα μακροχρόνιο σκάνδαλο και φωτίζει τη σχέση του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με τους πλούσιους και ισχυρούς.

Το εκτεταμένο υλικό που δημοσιεύθηκε για τα έργα και τις ημέρες του Τζέφρι Έπσταϊν δείχνει ότι ο εκατομμυριούχος παιδόφιλος παρακολουθούσε στενά τον Τραμπ, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιρροής σε πλούσιους και ισχυρούς. Πρώτα είδαν το φως τρία ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιοποίησαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη συνέχεια, περισσότερα από 20.000 μη φιλτραρισμένα έγγραφα δημοσιοποιήθηκαν από τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους τους στην ίδια επιτροπή.

Την Τετάρτη (12/11), ο εκατομμυριούχος, καταδικασμένος παιδεραστής Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής στην Ουάσινγκτον, καθώς η κοινή γνώμη άρχισε να μπαίνει στον σκοτεινό κόσμο του μέσα από τα έγγραφα που το Κογκρέσο λαμβάνει κατά κύματα από τον Αύγουστο. Σε ένα από τα email προς τον δημοσιογράφο Μάικλ Γουλφ, από τον Ιανουάριο του 2019, ο Έπσταϊν - ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του ίδιου έτους σε κελί υψίστης ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του- υπονοούσε ότι ο Τραμπ γνώριζε τη συμπεριφορά του.

Η άλλη επικοινωνία με τον Γουλφ, από το 2015, χρονολογείται από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία που οδήγησε τον μεγιστάνα των ακινήτων και σταρ των ριάλιτι στον Λευκό Οίκο. Σε αυτό, ο Έπσταϊν προτείνει στον δημοσιογράφο να χρησιμοποιήσει ό,τι γνωρίζει για τον Τραμπ για να τον εκβιάσει. Η ομάδα του προέδρου αντέδρασε, λέγοντας ότι αυτά τα αρχεία ήταν επιλεγμένα με σχολαστικό τρόπο. Ακολουθούν οι βασικές αποκαλύψεις μέχρι στιγμής:



