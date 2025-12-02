Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry: Ο χειμώνας έχει τη δική του γεύση

Tο νέο Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry κρύβει τη γεύση του χειμώνα σε κάθε γουλιά.

Ο χειμώνας φέτος φέρνει μαζί του το νέο Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry, τη φρέσκια, cool εκδοχή του αγαπημένου ενεργειακού ποτού που ήρθε να δώσει φτερά σε κάθε στιγμή σου, και αυτήν την εποχή. Από τις χειμερινές εξορμήσεις μέχρι τις urban βόλτες με φίλους, αυτή η limited edition γευστική πρόταση είναι φτιαγμένη για όσους ζουν ή θέλουν να ζουν τη σεζόν στο φουλ.

Η γεύση του χειμώνα σε κάθε γουλιά

Το Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry συνδυάζει τη γλύκα των berries, την απαλότητα της βανίλιας και τις δροσερές νότες ευκαλύπτου - ένα απρόσμενο, απολαυστικό mix που σε «ξυπνά» με την πρώτη γουλιά. Είναι εκείνη η αίσθηση φρεσκάδας που φέρνει στο μυαλό την πρώτη ανάσα σε μία εκδρομή στο βουνό ή τη στιγμή που βγαίνεις από το τελεφερίκ έτοιμος για την πρώτη κατάβαση.

Κάθε κουτάκι Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry είναι μια μικρή δόση χειμερινής ενέργειας, με το χαρακτηριστικό ice-blue χρώμα που αποτυπώνει όλο το vibe της εποχής - καθαρό, κρύο και δυναμικό.

Για κάθε χειμερινή περιπέτεια

Ότι και αν περιέχει η λίστα σου για το χειμώνα, το νέο Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry είναι εδώ για να σε κρατήσει στο peak σου. Είναι το boost που χρειάζεσαι μετά από μια απαιτητική μέρα στη δουλειά ή μια εξόρμηση που ξεκινά χωρίς πρόγραμμα.

Δεν έχει σημασία αν είσαι skier, snowboarder, city explorer ή απλώς κάποιος που απολαμβάνει τη μαγεία του χειμώνα με παρέα. Tο Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry είναι ο ιδανικός “συνοδοιπόρος” σου.

Περιορισμένη κυκλοφορία – μέγιστη απόλαυση

Η νέα έκδοση κυκλοφορεί για περιορισμένο διάστημα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Μην την αφήσεις να φύγει πριν τη δοκιμάσεις, γιατί αυτός ο χειμώνας, έχει γεύση Iced Vanilla Berry.

