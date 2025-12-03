Nasco: Πάνω από 3.000 έργα ανακαίνισης​!

Nasco: Πάνω από 3.000 έργα ανακαίνισης​!
Η ομάδα της Nasco τα τελευταία 15 χρόνια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 3.000 έργα ανακαίνισης σε όλη την Ελλάδα.​

Πίσω από κάθε έργο, μια ιστορία:

  • ένα σπίτι που έγινε πιο λειτουργικό,​
  • ένα μπάνιο που ξαναβρήκε την άνεσή του,​
  • μια επιχείρηση που ανανεώθηκε​
  • ένα παιδικό δωμάτιο γεμάτο αναμνήσεις​

Για εμάς στη Nas.Co, κάθε ανακαίνιση είναι κάτι περισσότερο από ένα έργο — είναι μια υπόσχεση που τηρούμε.​

Επικοινώνησε μαζί μας και μάθε πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για τον δικό σου χώρο​.

Nasco
Λεωφόρος Μεσογείων 482
www.nasco.gr
Facebook: Nasco Γενική Ανακαινιστική
Instagram: nasco_geniki_anakainistiki

