Nasco: Πάνω από 3.000 έργα ανακαίνισης!
Η ομάδα της Nasco τα τελευταία 15 χρόνια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 3.000 έργα ανακαίνισης σε όλη την Ελλάδα.
Πίσω από κάθε έργο, μια ιστορία:
- ένα σπίτι που έγινε πιο λειτουργικό,
- ένα μπάνιο που ξαναβρήκε την άνεσή του,
- μια επιχείρηση που ανανεώθηκε
- ένα παιδικό δωμάτιο γεμάτο αναμνήσεις
Για εμάς στη Nas.Co, κάθε ανακαίνιση είναι κάτι περισσότερο από ένα έργο — είναι μια υπόσχεση που τηρούμε.
Επικοινώνησε μαζί μας και μάθε πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για τον δικό σου χώρο.
Nasco
Λεωφόρος Μεσογείων 482
www.nasco.gr
Facebook: Nasco Γενική Ανακαινιστική
Instagram: nasco_geniki_anakainistiki