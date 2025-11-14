8 φράσεις που καταστρέφουν την εμπιστοσύνη σε μια σχέση

Αν ο/η σύντροφός σου διατυπώσει κάποια από αυτές τις φράσεις, βρίσκεσαι μπροστά σε ένα μεγάλο red flag.

Κάθε σχέση είναι διαφορετική, ωστόσο συνήθως είναι εύκολο να διακρίνεις αν υπάρχει ή όχι υγεία. Δυστυχώς, δεν είναι λίγα τα ζευγάρια που μπορεί να δείχνουν αγαπημένα, όμως ο πυρήνας της σχέσης τους είναι γεμάτος τοξικότητα. Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένα και ενώ όλα μαρτυρούν πως κάτι πηγαίνει πολύ λάθος, εκείνα εξακολουθούν να ζουν μέσα σε έναν φανταστικό κόσμο. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, πως αυτά τα δύο στοιχεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα και στην ουσία της σχέσης. Χωρίς αυτά, πάντα κάτι θα υπολειτουργεί.

Μία ομάδα ψυχολόγων του Χάρβαρντ που ειδικεύεται στα ζευγάρια, υποστηρίζει πως η εμπιστοσύνη αποτελεί τον πυλώνα της σχέσης. Όταν εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο που μοιράζεσαι την καθημερινότητα και τη ζωή σου, δεν έχεις κανέναν λόγο να ανησυχείς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν ορισμένες φράσεις που όταν χρησιμοποιούνται μέσα σε μια σχέση, φανερώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης, ανασφάλεια και ανεπάρκεια συναισθηματικής ωριμότητας.

