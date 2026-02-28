Τέμπη 3 χρόνια μετά-Χρήστος Χούπας: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη»

Ο Χρήστος Χούπας, ο πατέρας της Ελπίδας που σκοτώθηκε στα Τέμπη, μιλά για όσα περιμένει από τη δικαιοσύνη στο εξής.

«Όπως πονώ εγώ, να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», δηλώνει ο Χρήστος Χούπας, ο πατέρας της Ελπίδας, 28 ετών, που σκοτώθηκε όταν συνέβη το - έως τότε - αδιανόητο: Όταν στις 23:17 της 28ης Φεβρουαρίου 2023, δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στα Τέμπη και προκάλεσαν τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Ο Χρήστος Χούπας είναι ένας από τους γονείς που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης έκτοτε. Έχει δηλώσει ανοιχτά τη θέση του, απαιτώντας δικαιοσύνη για τα θύματα, για τους 57 άνθρωπους, που ήταν στην πλειονότητά τους νέοι, όπως και το δικό του παιδί. Από εκείνη τη στιγμή, το 2023, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια προσωπική τραγωδία που μετατράπηκε σε δημόσιο αγώνα.

