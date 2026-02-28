Οι άνθρωποι που μιλούν στον εαυτό τους έχουν ΕQ που ξεπερνά τον μέσο όρο, σύμφωνα με έρευνες

Ναι, ο εγκέφαλός σου λειτουργεί καλύτερα όταν του μιλάς δυνατά.

Είσαι στο πάρκινγκ και ψάχνεις το αμάξι σου. Τη στιγμή που το κάνεις αυτό, ψιθυρίζεις: «Επίπεδο 3, τομέας Β, κοντά στην κολώνα». Ή περπατάς στο σπίτι αναλύοντας φωναχτά αν πρέπει να δεχτείς εκείνη τη νέα επαγγελματική πρόταση, ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Αν κάποιος σε δει, το πιθανότερο είναι να σταματήσεις απότομα, νιώθοντας μια ελαφριά αμηχανία. Γιατί; Γιατί μιλάς στον εαυτό σου.

Αλλά, ήρθε η ώρα να σταματήσεις να απολογείσαι. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η συνήθειά σου δεν είναι τυχαία, αλλά το πιο ισχυρό γνωστικό εργαλείο που διαθέτει ο εγκέφαλός σου για να λύνει δύσκολα προβλήματα. Οι ψυχολόγοι μελετούν την «αυτοκατευθυνόμενη ομιλία» από τη δεκαετία του 1930. Ο Lev Vygotsky, ενδεικτικά, απέδειξε ότι η γλώσσα δεν εκφράζει απλώς τη σκέψη σου, αλλά τη δομεί ενεργά. Όταν μιλάς στον εαυτό σου, χτίζεις «γνωστική αρχιτεκτονική» σε πραγματικό χρόνο.

