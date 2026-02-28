Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

Σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφωνίες οδηγούνται μέχρι τα δικαστήρια... αν όχι στους έντονους καβγάδες.

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που στις πολυκατοικίες ένοικοι διαπληκτίζονται για διαφόρων ειδών εργασίες συντήρησης ή άλλα έργα.

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι διαφωνίες οδηγούνται μέχρι τα δικαστήρια... αν όχι στους έντονους καβγάδες.

Τι ισχύει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση το νόμο;

Σε περίπτωση που προγραμματίζονται εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας (π.χ. επισκευή στέγης, βάψιμο, ασανσέρ) και δεν συμφωνούν όλοι οι ιδιοκτήτες η κατάσταση ρυθμίζεται από τον Κανονισμό της Πολυκατοικίας ή αν αυτός δεν υπάρχει από τον Νόμο 3741/1929 (περί ιδιοκτησίας κατ' οίκον) και τον Αστικό Κώδικα.

