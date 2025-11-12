Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο: «Δεν έκανε το ρεπορτάζ του καλά!» (vid)

Το εξώδικο που του έστειλε ο Γιώργος Λιάγκας έδειξε στον αέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας καυστικά αυτή την κίνηση.

Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο, το οποίο θέλησε να μοιραστεί με το κοινό του στην εκπομπή του, «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

«Κι επειδή έχω γράμμα», είπε ο παρουσιαστής και έτρεξε να φέρει το επίμαχο έγγραφο, για να το διαβάσει στο κοινό του: «Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας. Προς συμμόρφωση το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του πολύ καλά, είμαι συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο, δεν αναφέρομαι σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι σε ειδήσεις που λέτε εσείς πως είναι ειδήσεις».

Τι είχε πει ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Γιώργο Λιάγκα

Αν και παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους του έκανε εξώδικο, αξίζει να θυμίσουμε πως στο προηγούμενο Αλ Τσαντίρι ο Λάκης Λαζόπουλος είχε σχολιάσει καυστικά τον Γιώργο Λιάγκα πριν δύο εβδομάδες: «Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακία Εκεί κινείσαι, στα τρία αυτά σκαλοπάτια», ανέφερε αρχικά.

Και είχε προσθέσει ακόμα: «Η ιστορία της Βανδή δεν έχει καμία σχέση με την Κυριακή Γρίβα, το κορίτσι που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Εκεί ήταν υποχρεωμένοι οι αστυνομικοί να την πάνε στο σπίτι της. Τι τα μπερδεύετε όλα; Στη Βανδή ήταν προαιρετικό, μπορούσαν να την πάνε αλλά μπορούσαν και να μην την πάνε.

Αν όμως αντί της Βανδή ήταν ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, και είχε μια συναυλία, θα τον αφήνανε εκεί και δεν θα τον πηγαίνανε; Θα στεναχωρούσαν τον Μητσοτάκη τόσο πολύ. Τι καταλαβαίνετε; Τι θα σήμαινε αυτό; Οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν είναι στον δρόμο τους και έχουν τον χρόνο να τον βοηθήσουν, ας τον βοηθήσουν».

