Game Developers Meetup 2025: Το ελληνικό game development έδωσε δυναμικό «παρών» στη Λάρισα

Πάνω από 1.000 δημιουργοί, gamers και επενδυτές στο Game Developers Meetup 2025

Με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες και 25 δημιουργούς / εκθέτες από τον χώρο των PC, Consoles, VR και Mobile Games, ολοκληρώθηκε το Game Developers Meetup 2025 στο JOIST Innovation Park στη Λάρισα, επιβεβαιώνοντας την ανάπτυξη της ελληνικής gaming σκηνής και τη δυναμική του θεσμού των Game Developer Meetups, το πιο πρόσφατο από τα οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Η εκδήλωση ξεκίνησε δυναμικά με τον Espen Sogn (Jotun Games) ο οποίος μοιράστηκε το ταξίδι του από ένα AAA studio σε ένα ανεξάρτητο δημιουργικό περιβάλλον, εμπνέοντας τους νέους developers να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία και με τις Γιώτα Μπουμπουρέκα και Τατιάνα Σαντορινιού (Mythique Summit) να ακολουθούν για να τονίσουν τη σημασία της δικτύωσης (networking) στην έκδοση video games, δίνοντας παράλληλα πρακτικές συμβουλές για την ενίσχυση της επαγγελματικής παρουσίας των δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών. Ο Πασχάλης Γκορτσίλας (PQUBE), με τη σειρά του, παρουσίασε την εντυπωσιακή επιτυχία του παιχνιδιού Discounty, το οποίο πέτυχε 100.000 πωλήσεις μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ οι Mehdi Benkirane (Zenith Pirates) και Chris Kellner (Astragon) συζήτησαν σε ένα fireside chat για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ publishers και developers.

Ιδιαίτερα διαφωτιστική ήταν η παρουσίαση της Ελίνας Ροϊνιώτη σχετικά με τα δέκα πιο συχνά λάθη στις καμπάνιες crowdfunding του Kickstarter, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις σε όσους σκέφτονται πώς να χρηματοδοτήσουν τα επόμενα projects τους. Από την πλευρά του ο Nicolas Verastegui (Gaming Campus) ανέδειξε το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Γαλλίας, ενώ το καθιερωμένο Greek Game Developers Panel, με συντονιστή τον Θεοφάνη Γαβριηλίδη (Critical Hit PR), και καλεσμένους τους Άκη Ζαχαριάδη (Iphigames), Άρη Δραγώνη (Dragonis Games) και Χρήστο Τίκκο (Dionous Games), επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες δημιουργίας video games, αλλά και τις ευκαιρίες και τα επόμενα βήματα των studios τους. Ακολούθησε μια εξαιρετική παρουσίαση από τον Γιάννη Πάτρα (Whisper Games) με θέμα τη συνεργασία με publishers, τη χρηματοδότηση και το regional publishing στην Ασία.

Η κορυφαία στιγμή της ημέρας ήταν αναμφίβολα η παρουσίαση του Άκη Ζαχαριάδη από την Iphigames και του Άρη Δραγώνη από την Dragonis Games στην Juney Dijkstra, εκπρόσωπο της Electronic Arts - μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως - στο πλαίσιο του Butterfly Project. Ο στόχος; Να δοθεί η ευκαιρία σε Έλληνες δημιουργούς βιντεοπαιχνιδιών να συνεργαστούν με έναν από τους κολοσσούς της βιομηχανίας gaming. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης και τρία εξειδικευμένα workshops για τα Serious Games (Γεωργία Τσιαμαντά, Arcewave), το Accessibility in Games (Μαριάμ Κιουρί, The UX Prodigy) και τον σχεδιασμό επιτραπέζιων παιχνιδιών (Γιώργος Πίσσας, Haunted Mill Games & Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης, Hegemonic Project Games).

Παράλληλα, η ενότητα των influencers με τους LegitGamingGR, NinjaCakeAssassin, KappaKekko και Kafrogamer προσέφερε μια σπάνια ευκαιρία ανοιχτού διαλόγου για το πώς οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να υποστηρίξουν ενεργά τους Έλληνες video game developers, ενώ το Pitching Session, με τους Άκη Ζαχαριάδη (Iphigames), Πασχάλη Γκορτσίλα (PQUBE), Γιάννη Πάτρα (Whisper Games) και Χρήστο Τίκκο (Dionous Games) που άκουσαν προτάσεις από Έλληνες developers, αποτέλεσε μία από τις πιο παραγωγικές στιγμές, καθώς συζητήθηκαν πιθανά σχήματα συνεργασίας και επένδυσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ανοιχτή, δυναμική συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας παιχνιδιών που συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Παπαπαύλου (Enternity.gr), με τη συμμετοχή των Χρήστου Μπίκου (IGDA Greece), Λεωνίδα Χριστόπουλου (ΕΚΚΟΜΕΔ), Άρη Κωνσταντινίδη (Couch Heroes) και Κωστή Κουσουλού (SAE Athens), σηματοδοτώντας τη σταθερή ανοδική πορεία του θεσμού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη δημιουργία video games στην Ελλάδα.