Το περιμένατε; Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer του Toy Story 5

Η Pixar αποκάλυψε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου το πρώτο teaser trailer της πολυαναμενόμενης πέμπτης ταινίας του Toy Story, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Ιουνίου 2026.

Το σύντομο βίντεο, διάρκειας 49 δευτερολέπτων, δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα περιπέτεια του Γούντι, του Μπαζ και των υπόλοιπων παιχνιδιών, καθώς έρχονται αντιμέτωπα με έναν νέο, απρόσμενο αντίπαλο: το Lilypad, ένα έξυπνο ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παιχνίδι που φαίνεται να τραβά όλη την προσοχή της Μπόνι.

Στο teaser, βλέπουμε ένα πακέτο να φτάνει στο σπίτι της, και καθώς το ανοίγει, τα γνώριμα παιχνίδια -Γούντι (Τομ Χανκς), Μπαζ Λάιτγιαρ (Τιμ Άλεν), Τζέσι (Τζόαν Κιούζακ) και Φόρκι (Τόνι Χέιλ)- αντικρίζουν με ανησυχία τα νέα «τεχνολογικά» παιχνίδια που μπαίνουν στη ζωή τους.

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα πρώτα πλάνα είναι το πώς ο Γούντι βρίσκεται ξανά με την ομάδα, δεδομένου ότι στο Toy Story 4 είχε αποφασίσει να μείνει στην ύπαιθρο μαζί με την Μπο Πιπ.

Στο φωνητικό καστ επιστρέφουν αρκετοί από τους αρχικούς ηθοποιούς, ενώ προστίθενται νέα πρόσωπα: η Γκρέτα Λι δανείζει τη φωνή της στο Lilypad και ο Κόναν Ο’Μπράιεν συμμετέχει ως το «παιχνίδι τεχνολογίας εκμάθησης τουαλέτας» με το όνομα Smarty Pants.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον, γνωστός για τις ταινίες Finding Nemo και WALL·E, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η σκηνοθέτιδα Κένα Χάρις. «Ήταν ένα ξεκαρδιστικό και συγκινητικό ταξίδι που εξερευνά πώς η αγαπημένη μας ομάδα παιχνιδιών προσαρμόζεται στον σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας», ανέφερε σε σχετική δήλωση η Χάρις.

Η ίδια πρόσθεσε πως «η ερμηνεία της Γκρέτα Λι προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό χιούμορ και ευαισθησίας, δίνοντας ζωή σε έναν αξέχαστο νέο χαρακτήρα».

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι θαυμαστές αντέδρασαν με ενθουσιασμό. «Ο Γούντι επιστρέφει ξανά!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε αστειευόμενος: «Το Toy Story 5 βγαίνει πριν το GTA 6!».

Παρότι η υπόθεση της ταινίας παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ο Τιμ Άλεν είχε αποκαλύψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά πως η νέα ιστορία «θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην Τζέσι» και ότι ο ίδιος και ο Τομ Χανκς «θα ξανασμίξουν σε μια απίστευτη εναρκτήρια σκηνή».

Με το Toy Story 5, η Pixar υπόσχεται μια νοσταλγική αλλά και σύγχρονη συνέχεια σε μία από τις πιο εμβληματικές σειρές κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ