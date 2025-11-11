Θρίλερ με τον θάνατο του 26χρονου Αχιλλέα: Έπεσε από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Μαρτυρία για τσακωμό
Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να πέσει «φως» στην υπόθεση.
Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τον θάνατο του 26χρονου Λαρισαίου Αχιλλέα, ο οποίος έπεσε από την πεζογέφυρα στη διάβαση της Συγγρού με τη Δαβάκη.
Σύμφωνα με το onlarissa, ο 26χρονος, φοιτητής - γιος γνωστού Λαρισαίου - σε λίγες ημέρες θα ορκιζόταν και θα έπαιρνε το πτυχίο του από την Πάντειο.
