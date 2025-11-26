Xiaomi 15T Series: Έφτασε η νέα εποχή της premium mobile εμπειρίας

Η νέα εποχή της premium mobile εμπειρίας είναι εδώ.

Η Xiaomi 15T Series φέρνει την κορυφαία φωτογραφία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη δύναμη της συνδεσιμότητας στα χέρια σου με τεχνολογία που κάνει κάθε στιγμή να μοιάζει με… έργο τέχνης.

Xiaomi 15T Pro – Ο νέος ορισμός της mobile φωτογραφίας

Η ναυαρχίδα Xiaomi 15T Pro ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ, συνδυάζοντας αιχμηρή τεχνολογία και κορυφαία φωτογραφική εμπειρία. Στο επίκεντρό της βρίσκεται ο Leica Summilux φακός, πλαισιωμένος από έναν 115mm τηλεφακό Leica με οπτικό zoom x5, που φέρνει κάθε θέμα «far closer» χωρίς απώλειες σε ποιότητα ή φωτεινότητα. Από ταξιδιωτικές περιπέτειες μέχρι στιγμιότυπα της καθημερινότητας, κάθε φωτογραφία μετατρέπεται σε μια εικόνα που αξίζει να κρατήσεις.

Η συσκευή εξοπλίζεται με κεντρική κάμερα 50MP Leica 23mm, εντυπωσιακή οθόνη 6,83" 144Hz, καθώς και πιστοποίηση IP68, χαρίζοντας premium εμπειρία χρήσης σε κάθε περίσταση. Κάτω από το εκλεπτυσμένο περίβλημα βρίσκεται ο MediaTek Dimensity 9400-Ultra, προσφέροντας ισχύ χωρίς συμβιβασμούς. Η φόρτιση 90W HyperCharge, μαζί με τη 50W Wireless HyperCharge και η μπαταρία 5500mAh εξασφαλίζουν αυτονομία που αντέχει όσο κι εσύ.

Κι αν περίμενες τη στιγμή να το αποκτήσεις, η Black Friday τη φέρνει τώρα: από 899,90€ σε μόλις 699,90, το Xiaomi 15T Pro γίνεται πιο προσιτό από ποτέ χωρίς καμία έκπτωση στην εμπειρία.

Xiaomi 15T – Η ισορροπία δύναμης και κομψότητας

Η Xiaomi 15T συνδυάζει το design με τις επιδόσεις. Για όσους ζητούν κορυφαία εμπειρία χωρίς να φτάσουν σε τιμές ναυαρχίδας, το Xiaomi 15T είναι η απόλυτη επιλογή.

Με Leica τηλεφακό 46mm, 50MP κύρια κάμερα, και οθόνη 6,83” 120Hz, προσφέρει την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία και φωτογραφική ποιότητα που χαρακτηρίζει τη σειρά.

Ο MediaTek Dimensity 8400-Ultra, η 67W HyperCharge, και η IP68 πιστοποίηση μεταφράζονται σε δύναμη, αντοχή και ταχύτητα σε κάθε στιγμή.

Κι εδώ η Black Friday κάνει τη διαφορά: από 649,90€, τώρα μόλις 499,90€ για να ζήσεις το flagship experience, χωρίς το flagship price.

Ολόκληρη η σειρά Xiaomi 15T, προσφέρει extra προνόμια που κάνουν τη διαφορά:

3 μήνες YouTube Premium δωρεάν

3 μήνες Google AI Pro δωρεάν

4 μήνες Spotify Premium χωρίς χρέωση

Δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 6 μηνών

Επιπλέον και τα δύο μοντέλα φέρνουν το HyperAI, το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Xiaomi με:

AI Writing για έξυπνη δημιουργία περιεχομένου

AI Speech Recognition και AI Interpreter για real-time επικοινωνία και στα ελληνικά

AI Dynamic Wallpapers που προσαρμόζονται στη διάθεσή σου

Circle to Search και Google Gemini AI για μια καθημερινότητα πιο έξυπνη και διαδραστική

Xiaomi OpenWear Stereo Pro – Ο ήχος σε άλλη διάσταση

Τα OpenWear Stereo Pro είναι ο απόλυτος σύντροφος του Xiaomi οικοσυστήματος. Με διάρκεια μπαταρίας έως 45 ώρες, ergonomic σχεδιασμό από υγρή σιλικόνη, και 10mm οδηγό με 60% αυξημένη απόδοση ήχου, προσφέρουν ήχο και άνεση που δεν έχεις ξαναζήσει.

Και φυσικά, με ένα άγγιγμα ενεργοποιείς τα ΑΙ subtitles για real-time μετάφραση ήχου μέσω Bluetooth, ιδανικό για calls, meetings και ταξίδια. Και για εσένα που σκέφτεσαι να ζήσεις την εμπειρία, τώρα είναι η ευκαιρία με την μοναδική Black Friday τιμή στα 178,99€.

Διαθέσιμα τώρα στα Xiaomi Stores Αθήνας & Θεσσαλονίκης, στο https://www.mistore-greece.gr/Special-Pages/Stores.aspx και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.