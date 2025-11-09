Οι γυναίκες κοιμούνται περισσότερο από τους άντρες, αλλά η ποιότητα του ύπνου τους είναι χειρότερη

Νευροφυσιολόγος εξηγεί γιατί οι γυναίκες κοιμούνται 10–30 λεπτά περισσότερο κάθε βράδυ από τους άντρες, αλλά η ποιότητα του ύπνου τους είναι συχνά χαμηλότερη, λόγω ορμονικών διακυμάνσεων.

Ο νευροφυσιολόγος Όσκαρ Λαρόσα, ειδικός στην ιατρική του ύπνου με 27 χρόνια εμπειρίας, εξηγεί γιατί οι γυναίκες κοιμούνται 10 έως 30 λεπτά περισσότερο από τους άνδρες κάθε βράδυ, αλλά αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήματα ποιότητας ύπνου.

Σύμφωνα με τον Λαρόσα, οι ορμονικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών επηρεάζουν τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα της ανάπαυσης. Οι κυκλικές διακυμάνσεις οιστρογόνων και προγεστερόνης καθιστούν τις γυναίκες πιο ευάλωτες σε διαταραχές ύπνου, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους όπως η εφηβεία, τα αναπαραγωγικά χρόνια, η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός και η εμμηνόπαυση.

«Οι άνδρες τείνουν να έχουν πιο σταθερά πρότυπα ύπνου, ενώ οι γυναίκες βιώνουν ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν την ανάπαυσή τους», σημειώνει. Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, για παράδειγμα, οι νυχτερινές εφιδρώσεις και οι συναισθηματικές διακυμάνσεις συμβάλλουν στην αϋπνία.

Κοιμούνται οι γυναίκες περισσότερο;

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες κοιμούνται 10–30 λεπτά περισσότερο κάθε βράδυ. Παραδόξως, όμως, η ποιότητα του ύπνου τους είναι συχνά χαμηλότερη, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, όταν οι κοινωνικές υποχρεώσεις μειώνονται και οι διαφορές γίνονται πιο εμφανείς.

Ο Λαρόσα εξηγεί ότι η μεγαλύτερη ανάγκη για ύπνο στις γυναίκες μπορεί να συνδέεται με τον υψηλότερο χρόνο βαθύ ύπνου και την αίσθηση κόπωσης που εκφράζουν πολλές γυναίκες.

Η τήρηση υγιεινών ρουτινών ύπνου είναι απαραίτητη για την πρόληψη προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας της ανάπαυσης, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.

Διαταραχές ύπνου ανά φύλο

Άπνοια ύπνου: 2-4 φορές πιο συχνή στους άνδρες, λόγω ορμονικών και ανατομικών παραγόντων.

Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών: Διπλάσια συχνότητα στις γυναίκες, λόγω χαμηλότερου σιδήρου και ορμονικών αλλαγών.

Αϋπνία: Πιο συχνή στις γυναίκες, ιδιαίτερα άνω των 45 ετών, λόγω ορμονικών και κοινωνικών αιτιών.

Πότε να ζητήσετε βοήθεια

Ο Λαρόσα συνιστά να απευθυνθείτε σε ειδικό όταν παρατηρείτε μείωση απόδοσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ασυνήθιστες συμπεριφορές στον ύπνο ή υπερβολική υπνηλία. Η υγεία του ύπνου απαιτεί την ίδια προσοχή με κάθε άλλη πτυχή της ευεξίας.

