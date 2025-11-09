Σαμαράς: «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την Ιστορία της ΝΔ, το κόμμα έχει μεταλλαχθεί»

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στον ΑΝΤ1, την πρώτη μετά τον χαμό της κόρης του.

Ξεκινώντας τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια της 34χρονης κόρης του, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα του. Όπως είπε, ο προσωπικός του πόνος τον έφερε πιο κοντά στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών.

Αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα, τόνισε ότι τα Τέμπη «χάραξαν το υποσυνείδητό μας ως λαός», ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον τρόπο που στάθηκε απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. «Ήταν μια προσέγγιση χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος», είπε χαρακτηριστικά.

