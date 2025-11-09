Το σκοτεινό παρελθόν του Φανούρη Καργάκη: Ο καβγάς που οδήγησε στην αναπηρία και στον θάνατo έναν 59χρονο

Πριν από 15 χρόνια, ο Φανούρης και δύο φίλοι του είχαν κατηγορηθεί για επίθεση σε άντρα, ο οποίος έμεινε παράλυτος και πέθανε λίγα χρόνια μετά.

Μαρτυρίες από τα Βορίζια της Κρήτης μιλούν για μία παλιά, σκοτεινή και θλιβερή ιστορία στην οποία εμπλεκόταν ο Φανούρης Καργάκης, ο άτυχος 39χρονος που σκοτώθηκε στο μακελειό του χωριού από πυρά, στη συμπλοκή με μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων.

