«Ο δήμαρχός μας»: Γιατί η Gen Z παθαίνει παράνοια με Μαμντάνι: Του έβγαλαν και τραγούδι

O νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι κλέβει τις καρδιές της Gen Z και γίνεται viral στο TikTok.

Ημέρα ελπίδας ξημέρωσε στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι, του πρώτου μουσουλμάνου, με αφρικανική καταγωγή, και νεότερου δημάρχου της από το 1892 που δηλώνει μάλιστα δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Με πρόγραμμα που περιλαμβάνει δωρεάν πρόσβαση στα αστικά λεωφορεία και παιδικούς σταθμούς, επιβολή έξτρα φόρου στους εκατομμυριούχους της πόλης, πάγωμα των ενοικίων αλλά και φιλομεταναστευτικές πολιτικές, ο Μαμντάνι αποτελεί «ανάσα» στη πολιτική σκηνή της Αμερικής αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Σε περίπτωση που καταφέρει ως δήμαρχος να υλοποιήσει τουλάχιστον τα μισά από όσα έχει υποσχεθεί θα μιλάμε για μια ιστορική θητεία.

Ο πλέον δήμαρχος δεν έκανε απλώς την έκπληξη με την εκλογή του μπαίνοντας στον προεκλογικό αγώνα με μηδέν αναγνωρισιμότητα, κατατροπώνοντας ισχυρότατους άντρες του αντίθετου στρατοπέδου που είχαν λάβει την «ευχή» του Τραμπ αλλά κατάφερε κάτι πολύ πιο σημαντικό: σήκωσε τους Gen Z Νεoϋρκέζους από τον καναπέ και τους έπεισε να τον ψηφίσουν.

