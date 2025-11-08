Εργαζόμενος ζήτησε αύξηση και παραιτήθηκε: Μία μέρα μετά έμαθε πόσα δίνουν στον αντικαταστάτη του

Ένας εργαζόμενος παραιτήθηκε όταν ο προϊστάμενός του αγνόησε το αίτημά του για αύξηση. Την τελευταία του μέρα έμαθε ότι ο αντικαταστάτης του θα πληρώνεται 6.000 ευρώ περισσότερα.

Ο εργαζόμενος, που είχε συγκεντρώσει αποδείξεις, αναφορές και παραδείγματα της συνεισφοράς του, ζήτησε επίσημα αύξηση μισθού από τον προϊστάμενό του. Η απάντηση ήταν... όχι. Παρότι το αίτημα είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, η διοίκηση το αγνόησε για ακόμη μία φορά.

Απογοητευμένος, ο άνδρας αποφάσισε να παραιτηθεί, ενημερώνοντας εγκαίρως την εταιρεία, έναν μήνα πριν, όπως ορίζει η πολιτική της, ώστε να υπάρχει χρόνος να βρεθεί αντικαταστάτης.

«Και οι τοίχοι έχουν αυτιά»

Την τελευταία ημέρα του στη δουλειά, ο προϊστάμενός του πραγματοποίησε τηλεφωνική συνέντευξη με έναν υποψήφιο για τη θέση του. Οι τοίχοι του γραφείου ήταν λεπτοί, κι έτσι όλοι άκουσαν τι ειπώθηκε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο προϊστάμενος ανέφερε το ύψος του μισθού που θα λάμβανε ο νέος εργαζόμενος: «Η θέση προσφέρει 6.000 ευρώ περισσότερα από τον τωρινό υπάλληλο».

Η φράση αυτή ακούστηκε καθαρά από όλους, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου που αποχωρούσε.

Ο πρώην πλέον υπάλληλος ένιωσε προδομένος και εξοργισμένος. Θεώρησε ότι ο προϊστάμενος το έκανε εσκεμμένα, γνωρίζοντας πως όλοι μπορούσαν να ακούσουν τη συνομιλία: «Ήταν μια επίδειξη δύναμης, ένα τελευταίο χτύπημα», είπε αργότερα, εξηγώντας πως ένιωσε ότι όλη η αξία του παραβλέφθηκε μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς.

