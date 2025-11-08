Φρανκ Σινάτρα - Άβα Γκάρντνερ: Ο έρωτας, που σκανδάλισε το Χόλιγουντ

Όταν η «Φωνή» συνάντησε τη «Θεά», γεννήθηκε μια εκρηκτική και παθιασμένη σχέση, με δημόσιους καβγάδες, πρωτοσέλιδα και σκανδαλώδεις για την εποχή φήμες.

Περίπου στα μισά του περασμένου αιώνα, δύο από τους πιο λαμπρούς αστέρες στην ιστορία της βιομηχανίας θεάματος, έζησαν ένα παθιασμένο ειδύλλιο, που ξεπέρασε τα όρια της ιδιωτικής ζωής, σκανδάλισε το Χόλιγουντ και ταυτόχρονα έθρεψε το μύθο του.

Σαν σήμερα το 1951, ο Φρανκ Σινάτρα και η Άβα Γκάρντνερ, ενώθηκαν σε ένα γάμο, που συνδύαζε τον έρωτα με την ένταση, τη φήμη με τη ζήλια, τη λάμψη με την αυτοκαταστροφή. Η σχέση τους, που εξελίχθηκε μέσα στη δίνη του ποτού και της δόξας, τροφοδότησε πρωτοσέλιδα, δοκίμασε τα όρια της καριέρας τους και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του χρυσού Χόλιγουντ.

