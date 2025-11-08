Γιατί τρώμε πολύ κοτόπουλο και όχι τόσο τα άλλα πουλιά: Η απίθανη ιστορία πίσω από το πιο διαδεδομένο κρέας στον κόσμο (vid)

Το κοτόπουλο κυριαρχεί στα πιάτα όλου του πλανήτη, αλλά γιατί δεν τρώμε εξίσου περιστέρια, κύκνους ή πάπιες; Η απάντηση βρίσκεται στην ιστορία, τη βιολογία και την... τεμπελιά μας.

Σύμφωνα με το National Chicken Council, ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει περίπου 45 κιλά κοτόπουλου τον χρόνο. Πρόκειται για ένα νούμερο τόσο μεγάλο, που θα μπορούσε κανείς να φτιάξει ένα ολόκληρο άγαλμα μεγέθους… γερμανικού ποιμενικού.

Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί το κοτόπουλο έγινε το απόλυτο ζώο εκτροφής και όχι κάποιο άλλο πτηνό;

Πώς ξεκίνησαν όλα: Από που καθιερώθηκε το κοτόπουλο στη διατροφή μας

Η ιστορία της σχέσης μας με το κοτόπουλο χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι το κοτόπουλο κατάγεται από τον κόκκινο ζουγκλο-κόκορα (Gallus gallus). Πιο πρόσφατες γενετικές μελέτες έδειξαν ότι το οικιακό κοτόπουλο είναι υβρίδιο ειδών, καθώς φέρει γονίδια και από τον γκρίζο ζούγκλο-κόκορα.

Η εξημέρωση φαίνεται πως ξεκίνησε στην περιοχή του Ινδού ποταμού περίπου το 2000 π.Χ., ενώ η διατροφική του χρήση καθιερώθηκε αιώνες αργότερα, με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να συμβάλλει στη διάδοσή του.

Αρχικά, τα κοτόπουλα δεν εκτρέφονταν για φαγητό, αλλά για κοκορομαχίες, μια αρκετά δημοφιλή ψυχαγωγία στην αρχαιότητα. Όταν η πρακτική αυτή άρχισε να φθίνει, το πτηνό βρήκε δεύτερη καριέρα... στο πιάτο μας.

Η αδυναμία του να πετάξει και η εύκολη εκτροφή του το έκαναν ιδανικό για μαζική παραγωγή. Έτσι, ο άνθρωπος, που παραδοσιακά ψάχνει τον πιο «βολικό» τρόπο επιβίωσης, βρήκε το τέλειο πτηνό. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η έλλειψη κόκκινου κρέατος έκανε το κοτόπουλο φθηνή και άμεσα διαθέσιμη εναλλακτική και έτσι καθιερώθηκε οριστικά.

Γιατί όχι όμως άλλα πουλιά; Το κοτόπουλο είναι το ιδανικό πτηνό για τον άνθρωπο

Αν και άλλα πουλιά είναι επίσης φαγώσιμα, δεν προσφέρουν την ίδια ευκολία εκτροφής. Για παράδειγμα:

Τα περιστέρια χρειάζονται «γάλα» του στομάχου από τους γονείς για τις πρώτες 10 μέρες της ζωής τους, κάτι που καθιστά τη μαζική παραγωγή σχεδόν αδύνατη.

χρειάζονται «γάλα» του στομάχου από τους γονείς για τις πρώτες 10 μέρες της ζωής τους, κάτι που καθιστά τη μαζική παραγωγή σχεδόν αδύνατη. Οι κύκνοι , αγαπημένο πιάτο στα βασιλικά τραπέζια της Αγγλίας τον Μεσαίωνα, έχουν δυσάρεστη, ψαρίσια γεύση και δύσκολη παρασκευή

, αγαπημένο πιάτο στα βασιλικά τραπέζια της Αγγλίας τον Μεσαίωνα, έχουν δυσάρεστη, ψαρίσια γεύση και δύσκολη παρασκευή Οι χήνες και οι πάπιες απαιτούν περισσότερο χώρο, φροντίδα και χρόνο για να εκτραφούν, παρόλο που υπάρχει παραγωγή, ειδικότερα στην Κίνα

Όπως εξηγεί η Ariane Daguin, ιδρύτρια της D'Artagnan Foods: «Σε αντίθεση με τα κοτόπουλα ή τις γαλοπούλες, δεν μπορείς να κάνεις τεχνητή γονιμοποίηση στα περιστέρια γιατί χρειάζεσαι πάντα έναν μπαμπά και μια μαμά».

Συνοψίζοντας, το κοτόπουλο επικράτησε γιατί είναι εύκολο στην εκτροφή του, φθηνό και αρκετά προσαρμοστικό, νόστιμο και ευέλικτο στη μαγειρική και το κυριότερο... δεν μπορεί να πετάξει μακριά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ